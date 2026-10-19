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Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 19 de octubre

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 19 de octubre; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 19 de octubre
Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 19 de octubre

El pronóstico del tiempo para Aurora, Illinois, indica que el lunes 19 de octubre la temperatura rondará entre 47 y 69 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: leve probabilidad de chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 19%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Sursuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: leve probabilidad de chaparrones.

El tiempo en la noche en Aurora

  • Velocidad y dirección del viento: 5 mph, Sursuroeste
  • Probabilidad de precipitación: 19%
  • Pronóstico: leve probabilidad de chaparrones

El pronóstico para los próximos días en Aurora, Illinois

El martes 20 de octubre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
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