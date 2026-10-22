Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 22 de octubre

El pronóstico del tiempo para Aurora, Illinois, indica que el jueves 22 de octubre la temperatura rondará entre 7,20 y 23,30 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: niebla en bancos y luego soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Nornoreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: niebla en bancos y luego soleado.

El tiempo en la noche en Aurora



Velocidad y dirección del viento : 0 a 5 mph, Nornoreste

: 0 a 5 mph, Nornoreste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: niebla en bancos y luego soleado

El pronóstico para los próximos días en Aurora, Illinois