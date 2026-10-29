Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 29 de octubre

El pronóstico del tiempo para Aurora, Illinois, indica que el jueves 29 de octubre la temperatura rondará entre 5 y 19,40 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y tormentas.

La probabilidad de precipitación de 26%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y tormentas.

El tiempo en la noche en Aurora



Velocidad y dirección del viento : 10 mph, Oeste

: 10 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 26%

: 26% Pronóstico: probabilidad de chaparrones y tormentas

El pronóstico para los próximos días en Aurora, Illinois

El viernes 30 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 17,20 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego baja probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 10,60 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 57%.