Clima en Chicago, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 21 de octubre

El pronóstico del tiempo para Chicago, Illinois, indica que el miércoles 21 de octubre la temperatura rondará entre 9,40 y 20,60 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: neblina en bancos luego soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: neblina en bancos luego soleado.

El tiempo en la noche en Chicago



Velocidad y dirección del viento : 5 a 10 mph, Sur

: 5 a 10 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: neblina en bancos luego soleado

El pronóstico para los próximos días en Chicago, Illinois