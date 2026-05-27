Clima en Chicago, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 27 de mayo

El pronóstico del tiempo para Chicago, Illinois, indica que el miércoles 27 de mayo la temperatura rondará entre 60 y 70 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 35%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones.

El tiempo en la noche en Chicago



Velocidad y dirección del viento : 5 a 10 mph, Este

: 5 a 10 mph, Este Probabilidad de precipitación : 35%

: 35% Pronóstico: probabilidad de chaparrones

El pronóstico para los próximos días en Chicago, Illinois

El miércoles 27 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 35%.

: 35%. A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 14%.

El jueves 28 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones, luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 23%.

: 23%. A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.

El viernes 29 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 5%.

: 5%. A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.

El sábado 30 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El domingo 31 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 9%.

El lunes 1 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 9%.

: 9%. A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El martes 2 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.