Mario Pergolini, sobre su trayectoria en los medios de comunicación: “Nunca me sentí demasiado juzgado”

En una entrevista exclusiva con José del Rio para el ciclo Hacedores, Mario Pergolini, quien transitó más de tres décadas en el epicentro de las transformaciones mediáticas, definió su vocación temprana: “Yo quería hablar, quería contar cosas, sobre todo quería pasar música”.

Al recordar su crianza, destacó la figura materna y su capacidad para ofrecer un entorno de libertad. “Siempre creí que me había criado con mucha rigidez, pero cuando repasé su vida entendí que, en realidad, me educó con mucha libertad. Hice todo lo que quise hacer. Me dejó equivocarme. Nunca me sentí demasiado juzgado”, relató.

Mario Pergolini en Hacedores

La visión emprendedora de Pergolini

Su visión emprendedora, que en el pasado lo llevó a desarrollar el primer programa transmitido vía streaming a nivel mundial, se aplica hoy a nuevos desafíos. Entre ellos, destaca el desarrollo de ATO, un dispositivo diseñado para adultos mayores con el objetivo de combatir la creciente epidemia de soledad.

“Es una epidemia de soledad, es tremendo”, manifestó sobre un proyecto impulsado por su propia experiencia familiar tras el proceso de ceguera que atravesó su madre. Esta tecnología, basada en lenguaje natural y modelos de inteligencia artificial, busca ofrecer una compañía conversacional que trasciende la simple interacción técnica.

“Mi mamá quedó ciega en un momento de su vida. Ya era grande, pero vivía sola. Era muy autónoma. Pintaba, leía mucho. Y cuando quedó ciega fue muy frustrante. No podés aprender a ser ciego de grande. Lo intentamos, pero fue muy difícil. Mi mamá estaba enojada”, relató Pergolini y enseguida agregó: “Un día le dije:´Yo no puedo hacer nada para que vuelvas a ver. Intentamos de todo. Entiendo que estés enojada, pero decime qué es lo que más te enoja´.

Mario Pergolini sobre su mamá: “Quedó ciega en un momento de su vida" Hernan Zenteno - La Nacion

El impacto de la inteligencia artificial en los medios de comunicación

Sobre el fenómeno de la inteligencia artificial, Pergolini señaló que la educación debe reformularse de manera urgente, dado que los estudiantes ya utilizan herramientas como ChatGPT. “Los chicos están haciendo casi trampa con todos sus deberes y no hay forma de educarlos”, advirtió.

En este sentido, propone que el descenso en la natalidad debería ser visto como una oportunidad para mejorar la calidad educativa mediante una atención más personalizada, ya que Argentina tiene la capacidad de rever sus métodos actuales.

Además, el empresario vaticinó la integración definitiva de la robótica en la vida cotidiana. “Los robots con dos piernas, con cuerpo, van a estar en las calles caminando en nuestras casas, ordenando nuestras casas, limpiando y cuidando a nuestros ancianos”, concluyó.