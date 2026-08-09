Clima en Chicago, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 10 de agosto al 14 de agosto

El pronóstico del tiempo para Chicago, Illinois, indica que el lunes 10 de agosto la temperatura rondará entre 70 y 84 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 72%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 mph. La dirección será Sursuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Chicago



Velocidad y dirección del viento : 10 mph, Sursuroeste

: 10 mph, Sursuroeste Probabilidad de precipitación : 72%

: 72% Pronóstico: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Chicago, Illinois

El lunes 10 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 72%.

: 72%. A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 54%.

El martes 11 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 60%.

: 60%. A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 59%.

El miércoles 12 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 45%.

: 45%. A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 38%.

El jueves 13 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación : 25%.

: 25%. A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego leve probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 17%.

El viernes 14 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 26%.

: 26%. A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 35%.