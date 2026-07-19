Clima en Chicago, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 20 de julio al 24 de julio

El pronóstico del tiempo para Chicago, Illinois, indica que el lunes 20 de julio la temperatura rondará entre 74 y 87 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad leve de chubascos, luego probabilidad leve de chubascos y tormentas.

La probabilidad de precipitación de 19%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 15 mph. La dirección será Sursuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad leve de chubascos, luego probabilidad leve de chubascos y tormentas.

El tiempo en la noche en Chicago



Velocidad y dirección del viento : 5 a 15 mph, Sursuroeste

: 5 a 15 mph, Sursuroeste Probabilidad de precipitación : 19%

: 19% Pronóstico: probabilidad leve de chubascos, luego probabilidad leve de chubascos y tormentas

El pronóstico para los próximos días en Chicago, Illinois

El lunes 20 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos, luego probabilidad leve de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación : 19%.

: 19%. A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 72%.

El martes 21 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 20 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas, luego probabilidad leve de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación : 66%.

: 66%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas, luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 20%.

El miércoles 22 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El jueves 23 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 7%.

: 7%. A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El viernes 24 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 14%.