1
Clima en Naperville, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 19 de octubre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 19 de octubre; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Naperville, Illinois, indica que el lunes 19 de octubre la temperatura rondará entre 48 y 66 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.
La probabilidad de precipitación de 13%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Suroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.
El tiempo en la noche en Naperville
- Velocidad y dirección del viento: 5 mph, Suroeste
- Probabilidad de precipitación: 13%
- Pronóstico: parcialmente soleado
El pronóstico para los próximos días en Naperville, Illinois
El martes 20 de octubre
- A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
- A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
Más leídas