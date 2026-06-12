Clima en Rockford, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Rockford, Illinois, indica que el sábado 13 de junio la temperatura rondará entre 60 y 84 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 30%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 15 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Rockford



Velocidad y dirección del viento : 10 a 15 mph, Suroeste

: 10 a 15 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 30%

: 30% Pronóstico: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para el fin de semana en Rockford, Illinois

El sábado 13 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 30%.

: 30%. A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 53%.

El domingo 14 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 29%.

: 29%. A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 19%.