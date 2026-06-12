Clima en Rockford, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 13 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Rockford, Illinois, indica que el sábado 13 de junio la temperatura rondará entre 60 y 84 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 30%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 15 mph. La dirección será Suroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Rockford
- Velocidad y dirección del viento: 10 a 15 mph, Suroeste
- Probabilidad de precipitación: 30%
- Pronóstico: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas
El pronóstico para el fin de semana en Rockford, Illinois
El sábado 13 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 30%.
- A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 53%.
El domingo 14 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 29%.
- A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 19%.
LA NACION
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