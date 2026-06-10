Clima en Rockford, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 10 de junio

El pronóstico del tiempo para Rockford, Illinois, indica que el miércoles 10 de junio la temperatura rondará entre 69 y 91 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 51%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 20 mph. La dirección será Sursuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones.

El tiempo en la noche en Rockford



Velocidad y dirección del viento : 10 a 20 mph, Sursuroeste

: 10 a 20 mph, Sursuroeste Probabilidad de precipitación : 51%

: 51% Pronóstico: probabilidad de chaparrones

El pronóstico para los próximos días en Rockford, Illinois

El miércoles 10 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 20 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 51%.

: 51%. A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 20 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 73%.

El jueves 11 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 43%.

: 43%. A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 20 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 87%.

El viernes 12 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 29%.

El sábado 13 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 20%.

: 20%. A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 53%.

El domingo 14 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 43%.

: 43%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 20%.

El lunes 15 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 21%.

: 21%. A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 20%.

El martes 16 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 24%.

: 24%. A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 24%.