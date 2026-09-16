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Clima en Rockford, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 16 de septiembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 16 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Rockford, Illinois, indica que el miércoles 16 de septiembre la temperatura rondará entre 62 y 72 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chubascos y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 81%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Estenoreste.
El pronóstico detallado para hoy indica: chubascos y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Rockford
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 10 mph, Estenoreste
- Probabilidad de precipitación: 81%
- Pronóstico: chubascos y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en Rockford, Illinois
El miércoles 16 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 81%.
- A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 72%.
El jueves 17 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 71%.
- A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 32%.
El viernes 18 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 38%.
- A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 37%.
El sábado 19 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 75%.
- A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 53%.
El domingo 20 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 60%.
- A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 38%.
El lunes 21 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 33%.
- A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 24%.
El martes 22 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 19%.
- A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 19%.
LA NACION
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