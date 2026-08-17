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Clima en Rockford, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 17 de agosto
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 17 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Rockford, Illinois, indica que el lunes 17 de agosto la temperatura rondará entre 60 y 80 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.
El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Nornoroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.
El tiempo en la noche en Rockford
- Velocidad y dirección del viento: 5 mph, Nornoroeste
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en Rockford, Illinois
El lunes 17 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.
El martes 18 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 36%.
- A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 66%.
El miércoles 19 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 62%.
- A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.
El jueves 20 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
- A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 11%.
El viernes 21 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 19%.
- A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 28%.
El sábado 22 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 27%.
- A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 16%.
El domingo 23 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
- A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
LA NACION
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