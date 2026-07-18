Clima en Rockford, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 18 de julio

El pronóstico del tiempo para Rockford, Illinois, indica que el sábado 18 de julio la temperatura rondará entre 67 y 89 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chubascos y tormentas.

La probabilidad de precipitación de 15%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 15 mph. La dirección será Oestesuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chubascos y tormentas.

El tiempo en la noche en Rockford



Velocidad y dirección del viento : 5 a 15 mph, Oestesuroeste

: 5 a 15 mph, Oestesuroeste Probabilidad de precipitación : 15%

: 15% Pronóstico: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chubascos y tormentas

El pronóstico para los próximos días en Rockford, Illinois

El sábado 18 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 15%.

El domingo 19 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 7%.

: 7%. A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 19%.

El lunes 20 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación : 32%.

: 32%. A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 37%.

El martes 21 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación : 51%.

: 51%. A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 6%.

El miércoles 22 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 7%.

: 7%. A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El jueves 23 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 10%.

El viernes 24 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación : 17%.

: 17%. A la noche, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 17%.