Clima en Rockford, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 19 de octubre

El pronóstico del tiempo para Rockford, Illinois, indica que el lunes 19 de octubre la temperatura rondará entre 47 y 66 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: leve probabilidad de chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 16%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: leve probabilidad de chaparrones.

El tiempo en la noche en Rockford



Velocidad y dirección del viento : 5 mph, Suroeste

: 5 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 16%

: 16% Pronóstico: leve probabilidad de chaparrones

El pronóstico para los próximos días en Rockford, Illinois

El martes 20 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.