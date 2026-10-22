Clima en Rockford, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 22 de octubre

El pronóstico del tiempo para Rockford, Illinois, indica que el jueves 22 de octubre la temperatura rondará entre 6,70 y 22,80 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: niebla en bancos y luego soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

No se informó sobre la velocidad y dirección del viento.

El pronóstico detallado para hoy indica: niebla en bancos y luego soleado.

El tiempo en la noche en Rockford



Velocidad y dirección del viento : 0 mph, None

: 0 mph, None Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: niebla en bancos y luego soleado

El pronóstico para los próximos días en Rockford, Illinois