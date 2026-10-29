Clima en Rockford, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 29 de octubre

El pronóstico del tiempo para Rockford, Illinois, indica que el jueves 29 de octubre la temperatura rondará entre 3,30 y 18,90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: baja probabilidad de chaparrones y tormentas y luego mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 22%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: baja probabilidad de chaparrones y tormentas y luego mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Rockford



Velocidad y dirección del viento : 10 mph, Oeste

: 10 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 22%

: 22% Pronóstico: baja probabilidad de chaparrones y tormentas y luego mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Rockford, Illinois

El viernes 30 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 15,60 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego baja probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 23%.

: 23%. A la noche, se espera una temperatura de 10 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 64%.