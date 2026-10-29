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Clima en Rockford, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 29 de octubre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 29 de octubre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Rockford, Illinois, indica que el jueves 29 de octubre la temperatura rondará entre 3,30 y 18,90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: baja probabilidad de chaparrones y tormentas y luego mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 22%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 10 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: baja probabilidad de chaparrones y tormentas y luego mayormente soleado.
El tiempo en la noche en Rockford
- Velocidad y dirección del viento: 10 mph, Oeste
- Probabilidad de precipitación: 22%
- Pronóstico: baja probabilidad de chaparrones y tormentas y luego mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en Rockford, Illinois
El viernes 30 de octubre
- A la mañana, se espera una temperatura de 15,60 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego baja probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 23%.
- A la noche, se espera una temperatura de 10 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 64%.
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