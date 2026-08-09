Clima en Rockford, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 10 de agosto al 14 de agosto

El pronóstico del tiempo para Rockford, Illinois, indica que el lunes 10 de agosto la temperatura rondará entre 68 y 82 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 56%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Rockford



Velocidad y dirección del viento : 5 a 10 mph, Suroeste

: 5 a 10 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 56%

: 56% Pronóstico: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Rockford, Illinois

El lunes 10 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 56%.

: 56%. A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 56%.

El martes 11 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 44%.

: 44%. A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 50%.

El miércoles 12 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 36%.

: 36%. A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 21%.

El jueves 13 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación : 23%.

: 23%. A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: leve probabilidad de lluvias y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 17%.

El viernes 14 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación : 32%.

: 32%. A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 37%.