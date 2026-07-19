Clima en Rockford, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 20 de julio al 24 de julio

El pronóstico del tiempo para Rockford, Illinois, indica que el lunes 20 de julio la temperatura rondará entre 70 y 88 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chubascos y tormentas.

La probabilidad de precipitación de 32%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 15 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chubascos y tormentas.

El tiempo en la noche en Rockford



Velocidad y dirección del viento : 5 a 15 mph, Suroeste

: 5 a 15 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 32%

: 32% Pronóstico: probabilidad de chubascos y tormentas

El pronóstico para los próximos días en Rockford, Illinois

El lunes 20 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación : 32%.

: 32%. A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas, luego probables chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 63%.

El martes 21 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas, luego soleado. Probabilidad de precipitación : 50%.

: 50%. A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 7%.

El miércoles 22 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El jueves 23 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 10%.

El viernes 24 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego probabilidad leve de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación : 17%.

: 17%. A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas, luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 15%.