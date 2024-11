El oasis natural de Illinois que fue reconocido como una maravilla del estado y que pocos conocen

En el corazón de Illinois, lejos del bullicio de Chicago, se esconde un destino natural que desafía toda explicación: Garden of the Gods Wilderness. Este santuario geológico, ubicado en el sur del estado y parte del Bosque Nacional Shawnee, emerge como un secreto bien guardado que cautiva a los amantes de la naturaleza y la aventura, según un ranking.

A lo largo y ancho de Estados Unidos existen diversos lugares que atraen por su belleza tanto a turistas locales como internacionales, ya sean en una gran metrópoli o en esos puntos remotos pocos conocidos. Para encontrar el mejor destino, el sitio web especializado en buscar pequeños pueblos encantadores Only In Your State estableció las 15 maravillas naturales de Illinois, en la cual se destacó el área silvestre Garden of the Gods.

El área silvestre de Garden of the Gods, ubicado en Herod, Illinois, es famoso por sus formaciones rocosas Foto Only In Your State

Garden of the Gods Wilderness, el oasis de Illinois

Ubicado en Herod, Illinois, este espacio natural abarca más de 1.300 hectáreas y es conocido por sus formaciones rocosas de arenisca, modeladas durante 300 millones de años por la acción del viento y el agua. Entre las estructuras más famosas se encuentran Camel Rock, Mushroom Rock y Anvil Rock, cada una con formas únicas que invitan a la imaginación.

Este lugar no solo es un espectáculo visual, sino también un sitio cargado de historia. Para las naciones nativas americanas, era considerado un territorio neutral y sagrado, donde no se permitían actos de violencia.

Garden of the Gods Wildernessabarca 1300 hectáreas Hirsch, Suzanne -FS - Foto Only In Your State

¿Qué se puede hacer en el área silvestre de Garden of the Gods?

Conocido en español como el Jardín de los Dioses, este ofrece una amplia variedad de actividades para disfrutar de la naturaleza:

Senderismo : la red de senderos cubre aproximadamente nueve kilómetros que conectan distintas formaciones rocosas y ofrecen vistas panorámicas de Shawnee Hills. El más popular es el observatorio Trail, un camino corto de medio kilómetro que permite admirar las estructuras más icónicas y ofrece una vista excepcional del área.

: la red de senderos cubre aproximadamente nueve kilómetros que conectan distintas formaciones rocosas y ofrecen vistas panorámicas de Shawnee Hills. El más popular es el observatorio Trail, un camino corto de medio kilómetro que permite admirar las estructuras más icónicas y ofrece una vista excepcional del área. Camping : por solo diez dólares la noche, los visitantes pueden acampar en el área designada, equipada con baños, mesas de picnic y fogatas. Es una opción ideal para quienes desean estar en la tranquilidad del entorno.

: por solo diez dólares la noche, los visitantes pueden acampar en el área designada, equipada con baños, mesas de picnic y fogatas. Es una opción ideal para quienes desean estar en la tranquilidad del entorno. Fotografía y observación : este es uno de los lugares más fotografiados de Illinois gracias a sus vistas espectaculares, especialmente al amanecer y al atardecer.

: este es uno de los lugares más fotografiados de Illinois gracias a sus vistas espectaculares, especialmente al amanecer y al atardecer. Escalada: algunas formaciones cuentan con acantilados de hasta 30 metros, ideales para los amantes de la escalada con el equipo adecuado.

El sendero Observation Trail está diseñado para ser accesible y seguro, aunque es importante tomar precauciones debido a los altos acantilados. El recorrido incluye letreros interpretativos que explican la historia geológica de la región, lo que lo convierte en una experiencia educativa para todas las edades.

Los senderos exclusivos para excursionistas incluyen: observation Trail, el sendero Indian Point, partes del sendero Anvil Rock y el sendero n.º 108H Foto Only In Your State

Un proceso geológico milenario en Illinois

La belleza de Garden of the Gods no es casualidad. Es el resultado de millones de años de transformación geológica. Según el Servicio Forestal de Estados Unidos, hace unos 320 millones de años esta región era parte de un mar interior. Los sedimentos depositados en sus costas formaron capas de roca que, tras un levantamiento tectónico, quedaron expuestas a la erosión.

Con el tiempo, el viento, el agua y los ciclos de congelamiento y descongelamiento moldearon las formaciones que hoy se ven. Estas capas, que alcanzan hasta 6000 metros de espesor, cuentan una historia de transformación constante que continúa hasta estos días.

El camping se asigna por orden de llegada, no se admiten reservas, y tiene un costo de US$10 por noche Foto Only In Your State

Consejos para visitantes del Jardín de los Dioses

Para disfrutar al máximo de este oasis natural, es importante considerar lo siguiente:

Horarios: el área está abierta todo el año, pero el horario para las áreas de pícnic y el Observation Trail es de 6 a 22 horas.

Regulaciones: no se permite el estacionamiento nocturno fuera de las áreas designadas. Además, las mascotas deben mantenerse con correa y no se permite dejar basura en los senderos.

Mejores épocas para visitar: la primavera y el otoño ofrecen un espectáculo único con flores silvestres y colores otoñales que realzan la belleza del lugar.

Equipo recomendado: se sugiere llevar calzado adecuado para caminatas, agua suficiente y protector solar, especialmente durante los meses más cálidos.

El mapa para visitantes del Jardín de los Dioses en Illinois Captura de pantalla el Servicio Forestal de Estados Unidos

Cómo llegar a Garden of the Gods en Illinois

Garden of the Gods está ubicado cerca de la localidad de Harrisburg, Illinois. Es fácilmente accesible en auto y cuenta con estacionamientos designados para visitantes y mochileros que planean quedarse a explorar durante la noche.

Aunque Illinois es conocido por su vibrante metrópoli de Chicago y su rica historia, Garden of the Gods Wilderness destaca como una joya natural que pocos conocen.

