En Chicago: así es el Grupo de Respuesta Rápida de este barrio que activa una alerta en caso de redadas de ICE

En el barrio de Pilsen, un grupo de ciudadanos voluntarios diseñó un sistema de alerta temprana para responder ante posibles operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). La iniciativa busca proteger a las familias inmigrantes que viven bajo el riesgo constante de una redada y ofrecer una primera línea de contención legal y comunitaria frente al avance de políticas migratorias cada vez más estrictas.

El esquema funciona a través de una red de mensajería que se activa cuando se detecta un movimiento sospechoso en el barrio. Ante cada señal, los voluntarios se despliegan con rapidez, se dirigen al lugar señalado, verifican si la presencia de agentes federales es real y, de confirmarse, asisten a las personas afectadas con información legal, acompañamiento emocional y orientación inmediata sobre cómo actuar, según La Raza.

Lejos de tratarse de una respuesta improvisada, la red toma elementos de experiencias pasadas de la organización barrial y las combina con recursos formales ofrecidos por entidades legales y comunitarias.

La tensión entre Chicago y el gobierno federal reactiva la movilización barrial

Desde hace años, Illinois se posicionó como un estado con políticas orientadas a la protección de su población inmigrante. Chicago, en particular, conserva su estatus de ciudad santuario y establece límites a la cooperación entre la policía local y las agencias federales de inmigración.

Sin embargo, esta postura fue objeto de cuestionamientos por parte del gobierno federal, que incluso presentó demandas contra la ciudad y el estado con el objetivo de forzar una mayor colaboración con ICE.

El conflicto entre jurisdicciones dio lugar a un ambiente tenso en las calles. Las autoridades locales sostienen que no les corresponde participar en operativos de deportación. Mientras tanto, el Departamento de Justicia busca imponer un enfoque más agresivo y sostiene que las políticas santuario entorpecen la aplicación de la ley federal. Frente a este enfrentamiento, la comunidad de Pilsen decidió actuar y puso en marcha su propio sistema de protección.

Una red de vecinos dispuestos a actuar

El equipo de respuesta rápida está formado por unas 30 personas que se turnan para mantener vigilancia constante en distintas zonas del barrio. La mayoría son residentes, comprometidos con el bienestar de sus vecinos. Su labor principal es verificar denuncias de presencia de agentes de ICE y evitar que circulen rumores falsos que generen pánico innecesario.

Todos los integrantes del equipo recibieron capacitación para reconocer operativos reales, entrevistar testigos, documentar situaciones y comunicarse con abogados en caso de ser necesario. Además, trabajan en red con otras organizaciones locales que les brindan soporte legal y logístico.

los voluntarios se movilizan para verificar los hechos en el lugar, entrevistan a quienes estuvieron presentes y confirman si efectivamente se trata de un operativo de inmigración (Archivo) Foto X @fdlepio

Información precisa como herramienta de defensa

Uno de los principales aportes de esta red comunitaria es la capacidad de frenar la desinformación. En más de una ocasión, la aparición de vehículos oficiales fue malinterpretada como una redada, lo que genera caos y temor. En una de las alertas recientes, por ejemplo, inicialmente se creyó que ICE había ingresado a una escuela local, pero en realidad se trataba del Servicio Secreto que realizaba una inspección rutinaria.

Ante estos episodios, los voluntarios se movilizan para verificar los hechos en el lugar, entrevistan a quienes estuvieron presentes y confirman si efectivamente se trata de un operativo de inmigración. Solo cuando tienen certeza, difunden la información mediante redes sociales, llamadas telefónicas y canales de mensajería. La precisión y la responsabilidad en la comunicación son necesarias para evitar el pánico y garantizar una respuesta adecuada.

Derechos, talleres y asesoría legal

Además de reaccionar ante situaciones urgentes, los miembros del equipo se dedican a capacitar a la comunidad. Organizadores locales, junto con entidades como The Resurrection Project y la Illinois Coalition for Immigrant and Refugee Rights, imparten talleres en escuelas, centros comunitarios y parroquias donde explican los derechos básicos ante una detención, cómo actuar si un agente se presenta en el domicilio y de qué manera contactar a un abogado de confianza.

La información circula en volantes, cartillas y videos cortos, todos en español y otros idiomas en el barrio. Se busca que cada persona, sin importar su estatus migratorio, tenga a mano los recursos necesarios para actuar con calma y conocimiento en situaciones de estrés.