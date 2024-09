Este es el precio promedio de una factura eléctrica en Illinois: consejos para reducirla

El costo de la electricidad varía según el consumo y el proveedor. En un mercado desregulado, como es el de Illinois, se puede optar por el servicio de una empresa de energía minorista o mantener el suministro de la empresa de servicios públicos local. Ameren y ComEd son los principales proveedores en el estado.

Dado que las tarifas eléctricas fluctúan, es fundamental revisarlas regularmente en los sitios web de estas compañías y compararlas con la factura para identificar posibles ahorros. Actualmente, el precio promedio en el estado es de US$112.74, y existen algunos consejos útiles para reducir este costo.

Los proveedores alternativos

Normalmente, se cree que la elección de un proveedor de electricidad alternativo podría reducir el valor del servicio, pero en Illinois los consumidores generalmente terminan pagando más. Como señaló Cnet, Jim Chilsen, de la Citizens Utility Board (CUB), estableció que los consumidores perdieron US$1800 millones desde 2015 debido a tarifas más altas con proveedores alternativos.

Para evitar pagar de más, es fundamental entender la tarifa que se está pagando y compararla con las tarifas de las empresas de servicios públicos locales.

Las tarifas de luz en Illinois rondan los US$112.74

Si se toma la decisión de buscar un proveedor de electricidad alternativo, es importante investigar profundamente y asegurarse de leer todos los términos y condiciones del contrato. Algunos planes atractivos pueden tener cláusulas ocultas que terminan siendo más costosas.

Además, se recomienda evitar dar información personal a vendedores sin verificar la autenticidad de la oferta. Para evitar fraudes, la validez de la empresa se puede chequear con la Comisión de Comercio de Illinois.

El uso de paneles solares

Una opción para reducir considerablemente la factura es la instalación de paneles solares. Estos sistemas, no solo disminuyen la dependencia de la red eléctrica, sino que también permiten vender el excedente de electricidad mediante medición neta, lo que puede incrementar el ahorro.

Illinois ofrece incentivos atractivos para fomentar la instalación de sistemas solares, como los programas Illinois Shines e Illinois Solar for All. Incluso, si no se cuenta con la posibilidad de instalar paneles en el techo propio, existen programas solares comunitarios que permiten acceder a la energía solar sin necesidad de una instalación propia.

Asistencia financiera

El estado también dispone de varios recursos para ayudar a los residentes a reducir sus facturas de energía. La Ley de Clima y Empleos Equitativos (CEJA) proporciona apoyo financiero a través de iniciativas como el Programa de Asistencia Energética para Hogares de Bajos Ingresos y el Programa de Asistencia para la Climatización de Viviendas.

Además, tanto Ameren como ComEd, los principales proveedores, ofrecen programas de asistencia para clientes con dificultades económicas, como extensiones de pago y facturación presupuestaria.

Estrategias de ahorro

Al mismo tiempo, los consumidores pueden optar por algunas recomendaciones para reducir el consumo de energía, como mejorar el aislamiento del hogar, utilizar bombillas LED y mantener los electrodomésticos en buen estado.

Mantener los electrodomésticos en buen estado reduce el consumo de energía Shutterstock - Shutterstock

Realizar una auditoría energética de la vivienda, que muchas veces es gratuita, puede ofrecer recomendaciones útiles para mejorar esta eficiencia energética.

LA NACION