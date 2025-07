Tomás Yankelevich y Sofía Reca, los papás de Mila: una historia de amor y una familia sólida como sostén frente a la tragedia

Sofía Reca y Tomás Yankelevich están juntos desde 2008. Dicen que fue un flechazo: se conocieron en una fiesta de la productora CMG, estuvieron de novios durante un año y el 20 de diciembre de 2008 se casaron con una gran fiesta en San Fernando.

Dos años después, en 2010, se convirtieron en padres por primera vez y le dieron la bienvenida a Inti -que este miércoles 24 de julio cumplió 15 años-. En 2018 nació Mila, que murió este lunes en un accidente entre un velero y una barcaza en Miami. El pasado 12 de febrero la pequeña había cumplido 7 años.

Inti junto a su hermana menor, Mila

Una familia unida por una misma pasión

Cantante y actriz, Reca tuvo la oportunidad de componer algunos temas junto a su suegra, Cris Morena, algo que no pensó que la iba a atrapar tanto. “Componer con Cris fue raro, nunca me imaginé vivir esa experiencia. Me encantaría seguir los pasos de Cris”, había comentado la artista en una entrevista con LA NACION.

Además, Reca trabajó para Disney Channel y fue parte de programas como Los Roldán, Paraíso Rock, Sos mi vida, Supertorpe y Cuando me sonreís. Apasionada por su labor, Sofía supo combinar la maternidad con su vocación: “Inti venía bastante conmigo al trabajo”, según comentó en una entrevista con este medio. El joven también parece haber heredado la pasión por la televisión de su familia paterna. “Puede ser que siga el negocio familiar, pero veremos, que haga lo que él quiera”.

Una relación a distancia y una mudanza a Miami

El productor de televisión y la actriz vivieron una historia de amor intensa. Si bien en un principio Tomás continuó con su rol directivo en Telefe, su esposa siguió abocada a la actuación y en 2014 ella se mudó a Miami junto a su primer hijo. Convocada para participar de la telenovela ¿Quién es quién?, Sofía e Inti se establecieron en Bal Harbour, Miami.

La pareja siguió unida con una relación a distancia. “[Tomás] Es un genio, ¡se la pasa viajando para verme! Como yo grabo de lunes a sábado, la única opción para vernos era que él viniera con frecuencia y se lo tomó bien. Tenemos una relación muy linda“, le había revelado en aquel momento Reca a LA NACION.

Tres años después, en 2017, Tomás decidió renunciar a Telefe y emprender un nuevo cargo como vicepresidente ejecutivo de contenidos generales de entretenimiento en Turner Latinoamérica. Se asentó junto a su familia en Miami, en el barrio de Surfside, en la Collins Avenue. Un año después, fruto de su amor, el matrimonio le dio la bienvenida a la pequeña Mila.

Sofía Reca junto a su hijo Inti Luis Fernández

Unos abuelos muy presentes

Cris Morena y Gustavo Yankelevich son fanáticos de sus nietos. Tienen cinco: Franco, Valentín, Azul, hijos de Romina Yan y Darío Giordano, y, por otro lado, Inti y Mila, por parte de Tomás Yankelevich y Sofía Reca. Ambos acompañan a los niños y adolescentes en todos sus proyectos, cumpleaños y eventos especiales. Además, no dudan en expresarles públicamente todo su orgullo y amor.

Terrible tragedia: Georgina Barbarossa confirma que falleció en un accidente en Miami la hija de 7 años de Tomás Yankelevich, nieta de Gustavo Yankelevich y Cris Morena.#ALaBarbarossa pic.twitter.com/qthG7oY8cv — emi (@eeemiliano) July 29, 2025

“Mila, mi chiquitita más linda del mundo. Mi corazón rojo, mi todo todo… Elegí esta canción que se llama ‘Todo Todo’ porque yo creo que todo lo que deseás con tu corazón rojo lo vas a poder tener porque sale de tu corazón. Y siempre con una sonrisa y con esa carita iluminada mirando la vida, la vida te va a devolver mucha luz y mucho amor”, escribió. “Mila chiquitita, feliz cumpleaños de seis. Te amo con toda mi alma. Te deseo todos los abrazos del mundo y todo el amor que se pueda. Siempre riéndote y libre. Te amo mi chiquitita Mila. Abu Tití”, agregó.

En agosto de 2024, la niña y su padre viajaron a la Argentina para asistir al estreno de Margarita, el spin-off de Floricienta y uno de los grandes éxitos recientes de Cris Morena en la pantalla chica. Una de las pocas apariciones de Mila en público fue en ese mismo mes, durante el Cris Morena Day, un evento que se organizó en el Gran Rex que reunió a los actores de las icónicas series de la productora. Al cierre del espectáculo, Cris Morena le dio a su nieta el micrófono para que acompañe el canto de “Hay un cuento”, de Floricienta.