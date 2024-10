No creía en la suerte, jugó a la lotería de Illinois y ganó más de US$1 millón: “¡Casi me desmayo!”

La última semana de septiembre llegó con gran fortuna a Illinois: el domingo 22 se vendió un boleto ganador de Lucky Day Lotto y el viernes 27, reclamo mediante, el estado incorporó a un nuevo millonario.

El domingo 22 de septiembre en una gasolinera en Des Plaines se vendió un boleto de Lucky Day Lotto cuyo afortunado comprador se hizo acreedor a un premio de 1.45 millones de dólares. Mientras la tienda de la suerte, ubicada en 1215 Lee Street en Des Plaines, seguía celebrando su fortuna, el jugador se presentó para reclamar su premio, según detallaron en un comunicado emitido desde la lotería estatal.

“Cuando me di cuenta de lo grande que era mi premio, ¡casi me desmayo! Pensé ‘de ninguna manera, esto no puede ser real’”, contó el ganador de la lotería Lucky Day, que solicitó permanecer en el anonimato y que no había aparecido durante cinco días, lo que había provocado que el organismo lanzara una alerta.

El afortunado se presentó a reclamar su premio

Según detalló el ganador, aunque había revisado los números ganadores del sorteo en múltiples ocasiones en línea el lunes por la mañana, no fue hasta que seleccionó la opción “verificar” e ingresó su boleto que realmente asoció su cartón con el triunfo. La emoción y la incredulidad lo invadieron en ese momento crucial. “¡Oh, Dios mío, realmente gané!”, dijo que exclamó, al recordar su primer pensamiento tras confirmar la jugada.

El afortunado boleto ganador logró acertar los cinco números en el sorteo realizado el domingo 22 por la noche, llevándose a casa el premio mayor de 1.45 millones de dólares. Los números que llevaron a este gran triunfo fueron 6, 16, 32, 33 y 40.

"Estoy tan feliz que no puedo dejar de sonreír y llorar al mismo tiempo", reveló el ganador (imagen referencial)

Luego de la sorpresa inicial, el jugador relató que su primera acción fue llamar a su mejor amigo para compartir la increíble noticia. Su amigo, recordando una conversación reciente, le recordó que apenas una semana atrás estaba preocupado por no tener suficiente dinero para su jubilación. “Bueno, supongo que ya no tienes que preocuparte, ¡estoy tan feliz por ti!”, le dijo su amigo con entusiasmo. El jugador confirmó que su amigo tenía toda la razón y expresó sus sentimientos con sinceridad: “Estoy tan feliz que no puedo dejar de sonreír y llorar al mismo tiempo”, confesó.

El nuevo millonario se ha convertido en el jugador número 77 en lo que va del año 2024 en cambiar su vida gracias a la Lotería de Illinois. Ya que ese ha sido el número de personas que han logrado acceder a premios mayores a un millón de dólares, y cambiaron su vida de manera inesperada y emocionante, según detallaron desde la lotería.

Cómo jugar a la Lotería de Illinois

Para quienes quieran probar fortuna, Lucky Day Lotto es un juego exclusivo de Illinois que ofrece la oportunidad de ganar grandes premios con sorteos dos veces al día, a las 12:40 p.m. y a las 9:22 p.m.

Cómo Jugar al Lucky Day Lotto (Créditos: Lotería de Illinois)

Los boletos para participar en Lucky Day Lotto cuestan US$1 y se pueden adquirir en una tienda de la suerte, en línea a través del sitio web oficial o mediante la aplicación de la Lotería de Illinois.

Todo lo que se necesita hacer es pagar $ 1 por línea y elegir cinco números del 1 al 45 u optar por una selección rápida. Elegir si se quiere jugar el sorteo del mediodía o del vespertino, o ambos. Las probabilidades de alzarse con el premio mayor son 1 en 1.221.759.

LA NACION