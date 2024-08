Novedoso sistema en Illinois para ayudar a quienes tengan impuestos atrasados

Escuchar

La Tesorería del Condado de Cook, Illinois, anuncio la creación de un plan para poder ayudar a los contribuyentes que se encuentren atrasados en el pago de impuestos a la propiedad. Este plan se implementará a través de una calculadora virtual, con el fin de facilitar el acceso de los contribuyentes y que puedan ponerse al día.

Como describió Telemundo, este novedoso sistema se creó con la idea de que los contribuyentes que estén atrasados en el pago de impuestos a la propiedad puedan ponerse al día, sin la necesidad de asistir a la oficina de la tesorería. La reducción de impuestos solo es aplicable para aquellas personas que deben el último año.

María Pappas, tesorera del condado de Cook, comento en conferencia de prensa que se han creado, a través de la legislatura de Springfield, una reducción de impuestos de entre el 9% y el 18%, y que también se gestionó un nuevo plan de pago. Este plan está disponible en la página web de la Tesorería del Condado de Cook.

La Tesorería del Condado de Cook creo un novedoso sistema para solicitar planes de pago Freepik

Al ingresar a esta página, deberá hacer clic en el apartado naranja que dice “resumen de sus impuestos sobre la propiedad”. Luego de ingresar a esta sección, se podrá buscar la propiedad deseada a través PIN o simplemente poniendo la dirección. Posteriormente, aparecerá un recuadro de color rojo que dice “calculadora de planes de pago”, debe seleccionarlo y se desplegará un cuadro de avisos legales. Y para el último paso existen dos opciones, pago quincenal o mensual. Después de completar esta serie de pasos obtendrá su plan de pago.

En el hipotético caso de que el contribuyente del condado de Cook se vuelva a retrasar con el plan de pagos ya acordado, deberá realizar nuevamente el procedimiento anterior e inscribirse otra vez en un plan. Este sistema solo funciona a través de la página web de la Tesorería del condado de Cook, este trámite no se podrá realizar de manera física en sus oficinas.

Algunos residentes como Miguel Medina se mostraron a favor de esta disposición: “se me hace una buena idea poder tener esta nueva opción”. Mientras que también hay personas que no están muy convencidas de este nuevo sistema como la residente Sandra Infante: “si está bien que pueda ir uno haciendo los pagos, pero siempre y cuando si ya dieron esa ayuda, no paguemos interés”.

Los residentes verán una reducción de entre 9% y 18% en los impuestos a la propiedad Unsplash

Por otro lado, en el caso de no estar de acuerdo con el monto cobrado en los impuestos, no se debe dirigir a las oficinas de la Tesorería del condado de Cook, sino que debe hacerlo a la oficina de Tasación. Esta se encuentra ubicada en el tercer piso de la alcaldía de Chicago, número 320. De todas formas, también podrá comunicarse al siguiente número telefónico: 312-443-7550.

Además, en la oficina de tasación se podrá acceder a las exenciones que ofrece este condado. La lista incluye las siguientes clasificaciones: personas de la tercera edad, personas que cuenten con bajos ingresos, aquellos propietarios que lo han sido por un largo tiempo, personas con discapacidad, veteranos y las personas que hayan hecho mejoras en el hogar.

