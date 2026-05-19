Incendio amenaza a 10.000 viviendas cerca de Los Ángeles

Un incendio en las afueras de Los Ángeles obligó a las autoridades a emitir órdenes de evacuación para unas 29.000 personas el lunes, sin que se registraran daños importantes ni víctimas por el momento

El incendio denominado "Sandy" se declaró el lunes en la mañana cerca de Simi Valley, una ciudad residencial del condado de Ventura situada a unos 60 kilómetros al noroeste del centro de Los Ángeles

Impulsadas por fuertes vientos, con rachas de hasta 55 km/h, las llamas se propagaron rápidamente por las colinas de la región y provocaron gruesas columnas de humo que oscurecieron el cielo

Para la noche del lunes, habían arrasado más de 5,5 kilómetros cuadrados, según el departamento contra incendios Calfire

Una casa fue destruida, pero por el momento no se han registrado víctimas

Unos 500 bomberos se han desplegado para luchar contra las llamas. Son asistidos por varios aviones y helicópteros, que descargan agua y productos ignífugos sobre la zona

Se inició una investigación para determinar la causa de este incendio, que se produce tras un invierno anormalmente cálido que ha secado la vegetación local

En marzo, una ola de calor batió récords de temperatura para esta época del año en varios lugares del sur de California

El lunes por la noche, el incendio seguía sin ser controlado y algunas zonas del norte del condado de Los Ángeles se encontraban bajo alerta

Los bomberos han pedido a los habitantes que se mantengan alertas y sigan las órdenes de evacuación cuando se emitan, en una región aún traumatizada por los incendios de Los Ángeles de 7 de enero de 2025, que dejaron 31 muertos