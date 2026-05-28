Incidente químico en planta de EE.UU. deja dos muertos y nueve desaparecidos

Un incidente químico en una planta de papel en el noroeste de Estados Unidos dejó dos muertos y nueve desaparecidos, que se teme hayan fallecido, informaron el miércoles las autoridades.

Un enorme tanque que contenía miles de galones de una sustancia altamente cáustica implosionó el martes en la planta de Longview, una población de 40.000 habitantes en el estado de Washington.

Dos personas murieron y las autoridades abandonaron las labores de rescate de otras nueve que no han sido localizadas, dijo Scott Goldstein, del cuerpo de bomberos Cowlitz 2.

"Hemos declarado que este incidente pasa de ser una operación de rescate a una de recuperación", dijo en una conferencia de prensa.

Otras nueve personas resultaron heridas.

Goldstein indicó que el accidente en la empresa Nippon Dynawave Packaging ocurrió durante un cambio de turno en la madrugada, cuando un tanque de 900.000 galones que contenía una sustancia llamada licor blanco se rompió.

El licor blanco es una solución altamente alcalina que contiene hidróxido de sodio y sulfuro de sodio.

Es utilizada para descomponer astillas de madera y producir la pulpa con la que se fabrica el papel.

Vehículos, edificios y equipos resultaron dañados por el derrame. Los bomberos especializados siguen intentando determinar dónde se encuentran las personas desaparecidas.

Goldstein afirmó que se cree que quedan unos 25.000 galones en el tanque, pero que este se encuentra estable.

"Nos estamos preparando para que este sea el peor desastre industrial de la historia moderna del estado de Washington", afirmó el gobernador del estado, Bob Ferguson.

Nippon Dynawave Packaging es subsidiaria de la japonesa Nippon Paper Group. Produce 8.000 millones de envases individuales por año para abastecer a clientes en América del Norte, Asia y otros lugares del mundo.

El incidente en Washington ocurre luego de que la semana anterior 16.000 personas recibieran órdenes de evacuación en el condado de Orange, en California, luego de que un tanque con químicos volátiles se recalentara.