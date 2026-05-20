Inculpación de Raúl Castro demuestra que "EEUU no olvida a sus ciudadanos", dice Fiscal General

La histórica inculpación por tres cargos criminales del expresidente cubano Raúl Castro, en relación con el derribo de dos avionetas en 1996, demuestra que Estados Unidos "no olvida a sus ciudadanos", declaró este miércoles el Fiscal General en funciones, Todd Blanche.

"Tampoco olvidamos a las familias, a los seres queridos y a los amigos que han cargado con el dolor y la pena durante 30 años", añadió el procurador en rueda de prensa para anunciar los cargos en Miami.

Raúl Castro, de 94 años, que en 1996 era ministro de Defensa, fue inculpado de asesinato, conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronave.