Indonesia asumirá la comandancia adjunta en la fuerza de estabilización para Gaza

Indonesia, el país de mayor población musulmana, asumirá la comandancia militar adjunta de la Fuerza Internacional de Estabilización en la Franja de Gaza, anunció este jueves el general estadounidense que la dirige

"Le ofrecí a Indonesia la posición de comandante adjunto y la aceptó", dijo el general Jasper Jeffers durante la instalación en Washington de la "Junta de Paz" del presidente Donald Trump, una ceremonia a la que acudió el presidente indonesio, Prabowo Subianto

Marruecos anunció de su lado su disposición a integrar la naciente fuerza internacional, en el primer compromiso público de una nación árabe con esta iniciativa

"Marruecos está listo para desplegar agentes de policía y formar a policías de Gaza", anunció el ministro de Asuntos Exteriores marroquí, Nasser Bourita

El gobierno marroquí también desplegará "oficiales militares de alto rango" en el mando conjunto de la fuerza de estabilización