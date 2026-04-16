Nueva jefa de los CDC: quién es Erica Schwartz, la elegida de Trump para dirigir la agencia de salud
El presidente anunció que presentó su nominación para que sea la líder de la entidad médica
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LA NACION
A través de redes sociales, Donald Trump anunció que nominó a Erica Schwartz como jefa de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). Aunque aún necesita la aprobación del Senado para quedar confirmada, sería la cuarta líder de la entidad estadounidense en poco más de un año.
Quién es Erica Schwartz, la nominada por Trump para ser jefa de los CDC
El anuncio lo realizó el propio presidente estadounidense a través de un posteo en Truth Social. Allí, destacó que Schwartz “tuvo una distinguida carrera como doctora en medicina en las Fuerzas Armadas”.
Según The New York Times, es licenciada en ingeniería biomédica, medicina, salud pública y derecho.
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