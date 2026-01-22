Inflación en EEUU se estabiliza en noviembre en 2,8% a 12 meses

La inflación se mantuvo prácticamente estable en 2,8% a 12 meses en Estados Unidos en noviembre, aunque todavía alejada del objetivo de la Reserva Federal, según el índice PCE publicado este jueves.

Los datos de noviembre fueron publicados con retraso debido a la larga parálisis presupuestal o "shutdown" que golpeó a Estados Unidos el año pasado y dificultó la recolección de información económica.

La Reserva Federal, que prioriza el índice PCE sobre el índice de precios al consumo (IPC), tiene un objetivo de inflación de 2% a 12 meses.

El último dato disponible hasta ahora era el de septiembre, también de 2,8% interanual.

Este informe agrega información de octubre publicada con retraso por el cierre de servicios públicos. El PCE se ubicó entonces en 2,7%, para repuntar muy ligeramente en noviembre.

En la comparación mes a mes, el aumento de precios fue de 0,2% tanto entre octubre y noviembre, como entre septiembre y octubre, según los datos oficiales.

La Reserva Federal, que se reúne la próxima semana por primera vez en 2026, recortó sus tipos de interés en tres ocasiones en tres reuniones a finales del año pasado.

Esta relajación, que tiende a dinamizar la economía al abaratar el crédito, se vio motivada por signos de agotamiento del mercado laboral, con una creación de empleo prácticamente anémica.

Dos gobernadores de la entidad monetaria se opusieron a la última rebaja. Y otros han dejado claro desde entonces que preferirían mantener las tasas sin cambios en la reunión siguiente, a pesar de las fuertes presiones del presidente Donald Trump para un recorte.

Los inversores están ahora casi seguros de que el statu quo prevalecerá el 28 de enero cuando la Fed se reúna, según la herramienta de seguimiento CME FedWatch.