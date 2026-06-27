Inglaterra vence 2-0 a Panamá y clasifica a 16avos como líder del Grupo L

Jude Bellingham y Harry Kane, los dos nombres más conocidos de Inglaterra, llevaron a los Three Lions a dieciseisavos de final del Mundial como líderes del Grupo L a costa de hundir 2-0 a la eliminada Panamá este sábado a las afueras de Nueva York.

El par de estrellas evitaron un nuevo desliz, como el ajustado ante Ghana (0-0) la fecha pasada, al derrumbar el muro cimbrado por los canaleros en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey.

La Panamá del entrenador hispano-danés Thomas Christiansen, que llegó al duelo de cierre sin chances de clasificar, pretendió en vano despedirse de su segunda Copa del Mundo con al menos un punto y un gol a favor.

Su propósito estuvo cerca de concretarse tras un primer tiempo que controló a la avanzada británica, pero que sucumbió en cinco minutos de la segunda parte gracias a la pierna izquierda de Bellingham (62') y la cabeza de Kane (67').

El capitán se reencontró con el gol, tras su doblete en el debut trepidante ante Croacia (4-2), y garantizó a los ingleses el primer lugar de la zona con siete puntos.

Su rival en la siguiente fase, el miércoles en Atlanta, será uno de los mejores terceros.

Kane, además, desplazó a Gary Lineker como goleador en los mundiales de los campeones del mundo en 1966 al llegar a las 11 dianas.

Alineaciones:

Panamá: Orlando Mosquera - Michael Murillo, Fidel Escobar, José Córdoba, Andrés Andrade Cedeno, Jorge Gutiérrez (Erick Davis 88) - Christian Martínez, Carlos Harvey (Alberto Quintero 88), Édgar Bárcenas (cap) (Ismael Diaz 72), José Luis Rodríguez (Azarías Londoño 72) - Tomás Rodríguez (José Fajardo 46). DT: Thomas Christiansen.

Inglaterra: Jordan Pickford - Jarell Quansah (Djed Spence 63), Ezri Konsa Ngoyo, Marc Guéhi, Nico O'Donnell - Bukayo Saka (Noni Madueke 63), Elliot Anderson (Jordan Henderson 84) - Morgan Rogers, Jude Bellingham (Eberechi Eze 72), Marcus Rashford - Harry Kane (cap) (Ollie Watkins 84). DT: Thomas Tuchel.