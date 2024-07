Intentó usar una membresía prestada de Costco y le sacaron el carro, pero con su hija menor adentro

Escuchar

En los últimos días se difundió un nuevo caso en el que Costco impidió que una persona compre por problemas con su membresía. La tienda tiene derecho a requerir que todo aquel que consuma esté asociado, pero la forma de hacer el control ha provocado reacciones negativas.

Si en Costco se detecta que una persona no está asociada, se le debe indicar que deje su compra, ya que ser miembro es parte de sus condiciones de venta. Lo cierto es que la “indicación” muchas veces se realiza de manera poco amable o hasta incluso violenta, como denunció recientemente una mujer llamada Alli, a través de sus redes sociales.

La mujer relató en Facebook que los empleados de Costco la obligaron a dejar un carrito lleno, “arrancándoselo de las manos”, después de que aparentemente intentó comprar usando una tarjeta de miembro que no le pertenecía.

“No solo no me dejaron comprar víveres porque mi nombre no coincidía con la tarjeta, sino que me arrancaron el carrito de las manos… con mi hija en el carrito”, escribió Allí en Facebook, según reseñó The Sun.

La mujer dijo que al intentar pagar su compra por unos 200 dólares, le dijeron que no podía hacerlo porque su tarjeta de miembro no había sido validada, e inmediatamente le sacaron el carro, sin reparar en que su hija pequeña estaba sentada allí.

“¡Nunca me había sentido tan avergonzada de tener que salir con mis hijos con las manos vacías, cuando estaba dispuesta a pagar más de 200 dólares!”, continuó en su relato, y concluyó asegurando que nunca más volvería a la tienda y comenzaría a comprar en Sam’s Club: “¡Costco ha perdido oficialmente una cliente habitual para siempre!”, concluyó indignada, según The Sun.

Como respuesta a su relato desde Costco no hicieron comentarios, pero muchos usuarios de Facebook se mostraron indignados, y confirmaron que la compañía se ha vuelto cada vez más estricta con la prueba de membresía, además de muy poco amable a la hora de aplicarla.

“Lamento que te hayan hecho esto, algunas firmas como Costco no tienen habilidades de servicio al cliente”, concluyó un usuario como respuesta a la mala experiencia que vivió Alli.

Los “temas” de Costco con las membresías

Solo el titular puede usar la tarjeta de membresía de Costco y el préstamo no está autorizado

A inicios de julio, Costco fue noticia porque después de 7 años, la compañía anunció un aumento en el valor de sus membresías que se hará efectivo a partir del 1 de septiembre de 2024.

El cambio implicará que los miembros de las categorías Gold Star y Business de EE.UU. y Canadá, pagarán unos 65 dólares anuales, cinco más que los pagan en la actualidad, mientras que los miembros ejecutivos pagarán 130 dólares anuales, 10 más que los que abonan actualmente.

Antes de lanzar esa noticia, específicamente a mediados de 2023, la empresa había anunciado que endurecería el control sobre los compradores con el fin de asegurarse que todos los que accedan a sus servicios sean miembros habilitados.

A partir de ese anuncio, además de la instalación de dispositivos de escaneo para controlar las tarjetas de las personas que ingresan, difundió una serie de disposiciones sobre el uso de las tarjetas y la política de “invitados”, donde estableció que:

Solo el titular puede usar la tarjeta de membresía de Costco y el préstamo no está autorizado.

El titular puede agregar de manera gratuita a un familiar con su mismo domicilio, que podrá realizar compras con una tarjeta adicional a su nombre para comprar de manera independiente.

que podrá realizar compras con una tarjeta adicional a su nombre para comprar de manera independiente. El titular puede ingresar a la tienda hasta con dos personas no asociadas, pero solo el miembro puede realizar compras.

pero solo el miembro puede realizar compras. Los titulares que deseen agregar hasta un miembro adicional con un domicilio distinto deben abonar un recargo por ese concepto. Para realizar las compras, el miembro adicional asociado recibirá su propia tarjeta.

