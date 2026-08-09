Inter Miami y De Paul se vuelcan con Lionel Messi tras el deceso de su padre

El Inter Miami y Rodrigo de Paul manifestaron su apoyo a Lionel Messi el sábado tras el fallecimiento de su padre, ocurrido en la Argentina, a pesar de perder 2-1 ante el Monterrey en la segunda fecha de la Leagues Cup 2026.

De Paul hizo el gol de Las Garzas al minuto 32 y al celebrarlo le dio un toque especial a una jornada de condolencias por el deceso de Jorge Messi.

El Motorcito celebró quitándose su playera número 7 y mostró una con el 10, para expresarle su apoyo a su compañero de club y en la selección argentina.

Con un brazalete negro, Las Garzas afrontaron el partido sin Messi, que viajó a Rosario, Argentina, para estar presente en el funeral de su padre.

En los momentos previos al inicio del partido, el sonido local del Nu Stadium, en Miami, convocó a los aficionados a ponerse de pie y "nos acompañen en un minuto de silencio en memoria de Jorge Messi, padre de nuestro capitán".

Los seguidores del Inter también manifestaron su solidaridad con letreros como "Lo siento, Messi" y "I love you Messi".

Al minuto 10, unos aficionados desplegaron una manta con la leyenda "Fuerza Leo" y un tifo con el rostro del astro.

Al minuto 32, el brasileño Casemiro habilitó a De Paul. El argentino conectó un disparo a unos 25 metros del arco al ángulo inferior izquierdo.

Después de quitarse su jersey número 7 para mostrar el 10 de Messi, De Paul levantó la mirada hacia el cielo.

El belga Hugo Cuypers (47') marcó el 1-1 para los Rayados al rematar a bocajarro una pelota rechazada por el portero Rocco Ríos.

El uruguayo Diego Rossi (90') anotó el 2-1 para el equipo mexicano con un remate en el área chica.

Con este resultado, el Inter Miami se quedó con tres puntos y el Monterrey sumó sus primeras tres unidades.

Alineaciones:

Inter Miami: Rocco Ríos - Ian Fray, Facundo Mura (David Ruiz, 76), Micael dos Santos, Noah Allen (Sergio Reguilón, 68) - Casemiro, Rodrigo de Paul, Yannick Bright (David Ayala, 68) - Lovend's Delinois, Daniel Pinter (Preston Plambeck, 76), Telasco Segovia. DT: Guillermo Hoyos.

Monterrey: Luis Cárdenas - Víctor Guzmán, Carlos Salcedo, Alonso Aceves - Luca Orellano (Fidel Ambriz, 66), Orbelín Pineda (Ricardo Chávez, 76), Óliver Torres (Omar Gálvez, 66), Jesús Corona (Gerardo Arteaga, 86) - Lucas Ocampos, Hugo Cuypers, Diego Rossi. DT: Matías Almeyda.