Un nuevo look de Trump más rubio y con más pelo enciende las redes y los memes se multiplican

NUEVA YORK.– El presidente estadounidense, Donald Trump, viajó a Las Vegas para hablar de economía. Pero durante algunas horas los medios y las redes sociales se enfocaron en otra cuestión: ¿qué pasó con el pelo del presidente?

Las imágenes del mandatario durante el acto en Nevada mostraron una cabellera aparentemente más rubia, volum­­inosa y tupida que la habitual, un detalle que rápidamente captó la atención de los que navegaban en las plataformas.

A new look? Trump's fuller head of hair drew double takes, memes and speculation online after a speech in Las Vegas. https://t.co/hUmSY0GObf — USA TODAY (@USATODAY) August 8, 2026

Pronto circularon imágenes generadas por IA de Trump respondiendo preguntas cerca del Marine One, el helicóptero presidencial, con un enorme peinado rubio con mucho volumen.

Otra imagen lo mostraba con una cabellera abundante desde un ángulo de 360 grados. En otra aparecían miembros del gabinete con crecidos peinados rubios.

Y tratándose de Trump, cuyos inconfundibles cabellos son, no solo de ahora, sino desde hace décadas objeto de bromas, imitaciones y memes, las teorías no tardaron en aparecer.

“¿Es un peluquín o se hizo un trasplante?”, preguntó en X el periodista y comentarista Aaron Rupar. “No hay manera de que ese sea el verdadero pelo de Trump. ¡Absolutamente ninguna!”, escribió otro usuario.

Trump Hair memes taking over X 😂 pic.twitter.com/l9PJPqVXat — 🤍Silva Tetro🖤 (@tetro_silva) August 7, 2026

Pero no todo fue ironía. También aparecieron seguidores dispuestos a elogiar el renovado aspecto presidencial. “No me importa en absoluto lo que digan los demás. Esta es la prueba de que el presidente Trump está rejuveneciendo. Su pelo se ve realmente fantástico”, sostuvo un usuario.

La cabellera siempre fue un asunto particularmente sensible para el magnate republicano. Años atrás el mandatario reconoció que intentaba hacer todo lo posible para ocultar su calvicie, y su médico reveló que desde hace tiempo utiliza medicamentos para combatir la caída del pelo.

Durante su intervención en la Conferencia de Acción Política Conservadora de 2018 en Oxon Hill, Maryland, Trump dijo: “Me esfuerzo al máximo por ocultar esa calva, amigos. Trabajo duro en ello”.

Trump's going to be doing Pantene commercials soon 💀 pic.twitter.com/i9kY7PipHd — Sara Rose 🇺🇸🌹 (@saras76) August 8, 2026

Pero el propio presidente tampoco ha evitado históricamente bromear sobre uno de sus rasgos más reconocibles.

Su particular peinado se convirtió en parte inseparable de su imagen pública mucho antes de su desembarco en la política, desde sus años como empresario inmobiliario y estrella de reality shows en televisión.

Trump ha reconocido en el pasado que su singular peinado despierta fascinación. Según recordó The Wall Street Journal, cuando la legendaria entrevistadora Barbara Walters le preguntó qué le disgustaba de su apariencia, él respondió: “Otros dirían, ya sabes, que es mi pelo”.

Cuando fue elegido presidente en 2016, durante su última aparición en el programa de Jimmy Fallon antes de asumir el cargo, el presentador le preguntó si podía hacer algo impropio de un presidente. Trump accedió, y Fallon se inclinó sobre la mesa y le alborotó el pelo.

Trump - “This hair is tremendous”!

“Let me tie it back” pic.twitter.com/JCXFHZDKVW — PatD (@patd1179) August 8, 2026

Ahora, a sus 80 años, la aparente transformación relanzó las especulaciones. ¿Un cambio de peluquero? ¿Un nuevo tratamiento? ¿Más tintura? ¿Un trasplante?

Altos funcionarios de la Casa Blanca se tomaron con humor la reacción de las redes sociales. Comentaron que su pelo se veía diferente bajo la iluminación LED del Red Rock Casino, donde tuvo lugar su discurso del miércoles en Las Vegas. “La iluminación lo es todo”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Por ahora no hay ninguna explicación oficial ni evidencia que permita afirmar que se haya sometido a un procedimiento capilar. Pero Internet ya emitió su veredicto: Trump llegó a Las Vegas para hablar de economía y terminó haciendo que buena parte de las redes hablara de su pelo.

Agencia ANSA