Invitó a su mamá con un trago de Halloween, pero el resultado lo sorprendió y fue viral en TikTok

Un tiktoker no tuvo mejor idea que salir con su madre a brindar por la inminente llegada de Halloween en un bar de Estados Unidos, pero la noche no terminó como esperaba.

El creador de contenidos Junior H Villegas, conocido en TikTok como @fknjunior, llevó a su madre a un bar de Applebee’s a probar tragos “espeluznantes”, como los cócteles especiales como los Spooky Sips. Vienen en variedades como laguna de Boo, que mezcla ron Bacardi Superior, ron de coco Malibú y curaçao azul, mezclado con jugo de piña; el o Cubo de jugo de Drácula, una creación exclusiva hecha con Tequila Patron Silver y Ole Smoky Blackberry Moonshine con triple sec, fresa y limón.

Cuidado con el alcohol mamá

Mamá disfrutó su Laguna de Boo, una mezcla de ron Bacardi Superior, ron de coco Malibú y curaçao azul, mezclado con jugo de piña. Canva

Para dejar inmortalizada la salida madre e hijo @fknjunior (tiene más de 3 millones de seguidores), no dudó en grabar la reunión. En su video se puede ver a Junior mostrar la carta que identifica al lugar, mientras que mamá ya está detrás de una gran copa de Laguna Boo. “Chicos, traje a mi mamá para tomar estas bebidas aquí mismo”, cuenta el joven. Aunque mamá ni lanza un hola a los fanáticos cuando la enfoca y muy preocupada porque el trago no estaba haciendo el efecto deseado, sin inmutarse, comenta: “Estas margaritas no están pegando, Junior”.

“Espera, solo espera”, le dice el joven a la madre para tranquilizarla. Aunque evidentemente la señora andaba con prisa y no escuchó el consejo de su hijo, quien tenía claramente razón. Lo cierto es que solo 30 minutos después, y ya en su tercer trago, el rostro de mamá no estaba en las mejores condiciones, según se evidencia en el video, pero aun lo peor no había llegado.

En un último corte mamá ya está en el suelo, fuera del bar, y es difícil entender lo que dice. Con audición aguda se puede detectar: “¿Dónde está tu papá, Junior? No lo veo y lo quiero aquí”. Frente a este auténtico desmadre, el joven toma una salida rápida, levanta a mamá en andas para llevarla al coche. “Ella seguía cayendo, así que la levanté y la acompañé al auto”, detalla @fknjunior, que se toma todo con mucho humor.

¿Mamá está disponible para el próximo sábado?

Los fanáticos de @fknjunior no tardaron en reaccionar a la insólita salida, y apoyaron con comentarios cómicos al joven y a su madre. “Esto tiene que ser un anuncio de bebida de Applebees, me venderían solo por esto, lmao”, destacó un usuario, mientras otro preguntó: “¿Mamá está disponible para el próximo sábado? Necesito una noche de chicas”. Un tercero, todavía atónito por la performance de mamá remató: “3 tragos en 30 minutos es diabólico”.

