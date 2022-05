Isco se despidió del Real Madrid y le lanzó un picante dardo a Mbappé: “Siempre hay excepciones”

La temporada del Real Madrid cerró con la conquista de la Champions League, la número 14 en su historia, y se acercan las despedidas por fin de contrato o cambio de equipo. Isco se despidió con un mensaje emotivo que rememora sus mejores momentos desde su llegada en 2013, pero lanzó un dardo a Kylian Mbappé, quien hace unos días le cerró la puerta al hoy campeón de Europa al anunciar su renovación con el París Saint-Germain.

Pese a la oferta millonaria del Real Madrid, Kylian Mbappé decidió quedarse en el París-Saint Germain @PSG_inside - @PSG_inside

Esta es la segunda vez que el francés rechaza al Real Madrid, ahora lo hizo pese a tener sobre la mesa una oferta de 160 millones de euros, de acuerdo con Forbes España. Mbappé mantiene la esperanza de conquistar la Champions con el club parisino, pese a que sus antecedentes inmediatos no suman al optimismo. “Estoy convencido de que puedo continuar creciendo en este club que provee todo lo necesario para rendir al más alto nivel. Estoy también encantado de seguir jugando en Francia, el país donde nací, crecí y he hecho mi nombre”, expuso tras el anuncio de su extensión de contrato hasta 2025.

La Liga no pudo atraer a uno de los jugadores más destacados de los últimos años y su reacción fue tal que reclamarán a la UEFA en contra del PSG con la intención de “defender el ecosistema económico del fútbol europeo y la sostenibilidad del mismo”, como lo expresaron en un comunicado. Porque aseguran que, ante las pérdidas económicas del club francés en las temporadas recientes, es escandaloso que asuman una renovación de tales exigencias.

El tono de Isco en su publicación en Instagram fue mucho más relajada, pero no dejó pasar la ocasión de incomodar al delantero. “Cuando estaba en el Málaga y sabía que me tenía que ir, me comprometí con otro equipo. Pero llamó a mi puerta el Real Madrid y al Real Madrid no se le puede ni se le debe decir que no aunque siempre hay excepciones...”, apuntó al pie de un carrusel de fotografías de su paso por el equipo y añadió el emoji de una tortuga y una carita riendo. Desde 2017, cuando Mbappé llegó a París, surgieron comentarios sobre su parecido con Donatello, personaje de las Tortugas Ninja y desde entonces lo relacionan constantemente con ese animal.

Isco Alarcón se despidió del Madrid y no se olvidó del reciente rechazo de Mbappé @iscoalarcon - @iscoalarcon

Al parecer, Isco no ha sido el único en acordarse del desaire en tiempos de festejo. El técnico Carlo Ancelotti envió un mensaje oculto al cierre de la conferencia de prensa posterior al triunfo y se ha interpretado como una pedrada sutil: “Como dicen en Francia: ‘C’est Real Madrid. Y punto”.

En el entorno del fútbol nadie se explica la decisión de Mbappé y Thierry Henry dio su opinión en entrevista para Goal: “Pensé que se iba a ir. Creo que cambió de opinión. No sé exactamente qué lo hizo cambiar de opinión. Debe haber habido algo profundo en las discusiones”. El legendario futbolista añadió que la presencia de Kylian es indispensable para que tanto la liga francesa como la selección mantengan el alto nivel que han mostrado en la actualidad: “Tiene el club, obviamente, en el corazón”.