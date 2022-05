Así celebró Checo Pérez el triunfo en el GP de Mónaco: una tradicción y un cuestionado personaje

El domingo fue un día histórico no solo para la trayectoria de Checo Pérez al ganar en uno de los circuitos más complejos de la temporada, también para el país porque solo cinco pilotos latinos han logrado la cima en el Principado de Mónaco, ahora su nombre está escrito junto a históricos personajes de Argentina, Colombia y Brasil.

Red Bull tiene mucho que celebrar porque de nuevo dos de sus pilotos se subieron al podio. La semana pasada, en el GP de España, Checo Pérez, por órdenes del equipo, debió ceder el triunfo a su compañero Max Verstappen e hicieron el 1-2. Esta vez, en un circuito tan anhelado por los pilotos por su complejidad, el mexicano terminó primero y el neerlandés celebró desde el tercer puesto. La escudería austriaca se ubica en la cima del ranking de constructores al momento con cinco triunfos y nueve podios. No es para menos entonces el nivel del festejo posterior a la carrera.

Checo Pérez subió a lo más alto del podio de la F1 por tercera vez en su carrera y ahora es el piloto mexicano más ganador de la historia. @schecoperez - @schecoperez

Las redes sociales de Red Bull dejaron ver instantes de la celebración en Mónaco: la famosa piscina que es zona de celebración de la escudería desde 2006, el equipo completo, la bandera de México y un personaje que robó la atención. Sobre esto último, se trata del expresidente de México (2006-2012), Felipe Calderón, quien se lanzó a la piscina junto a Checo Pérez y generó una imagen que poco después se viralizó con reacciones variadas.

Checo Pérez celebró el triunfo en el GP de Mónaco con Red Bull

El ángulo del video de Red Bull no permite descubrir la identidad de quien acompaña al piloto en el salto, pero otros videos aficionados han captado el momento desde otra perspectiva. Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar y una de las dudas más recurrentes fue el motivo de la presencia del expresidente, polémico por estar implicado en investigaciones sobre actos de corrupción ocurridos durante su sexenio.

Algo que no todos saben es que Felipe Calderón fue nombrado titular de la Comisión de Medio Ambiente y Sustentabilidad de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) en febrero de este año, así que está ligado a la competencia de Fórmula 1, además en esta ocasión también acudió como invitado del príncipe Alberto II de Mónaco.

Checo Pérez celebró en Mónaco junto al expresidente Felipe Calderón

En el circuito del principado, Checo Pérez se convirtió en el mejor piloto mexicano de todos los tiempos al superar los dos podios conseguidos por Pedro Rodríguez, quien ganó por última vez en 1970, e impuso una nueva marca. Las carreras de Sakhir 2020, Azerbaiyán 2021 y ahora Mónaco 2022 son parte de su palmarés. “(La victoria) es un sueño hecho realidad. Como piloto sueñas con ganar aquí. Después de la carrera en casa, no hay otra más especial que en Mónaco. (Tuve que lidiar) con la degradación del neumático, no cometer errores y mantener a raya a Carlos (Sainz) no fue fácil. Es un gran día para mí y para mi país”, declaró tras el podio.

Al momento, Checo se ubica en la tercera posición del campeonato de pilotos por detrás de Charles Leclerc y Max Verstappen. El camino todavía es largo hasta el GP de México, el objetivo ansiado del piloto, que tendrá lugar en Ciudad de México el 30 de octubre.