Israel y Líbano extienden cese al fuego por 45 días en medio de nuevos ataques

Líbano e Israel extenderán el alto al fuego que expiraba el domingo por otros 45 días, anunció el viernes Estados Unidos, incluso cuando Israel realizó nuevos ataques.

Desde que entró en vigor el cese al fuego, el ejército israelí ha mantenido sus ataques a objetivos de Hezbolá en Líbano. Hasta el momento, al menos 400 personas han muerto, según un recuento de la AFP basado en cifras oficiales.

Delegados de los gobiernos de Israel y Líbano se reunieron durante dos días en Washington y anunciaron la extensión del cese, que terminaría el domingo.

"El cese de hostilidades del 16 de abril se ampliará por 45 días para permitir nuevos avances", declaró el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

El Departamento de Estado auspiciará negociaciones los días 2 y 3 de junio con el objetivo de alcanzar un acuerdo político permanente. El Pentágono reunirá a delegaciones de las fuerzas armadas de ambos países el 29 de mayo.

Estados Unidos ha mostrado su firme respaldo a Israel, pero también ha expresado su inquietud por el control del sur de Líbano por parte de las tropas israelíes.

"Esperamos que estas conversaciones impulsen una paz duradera entre los dos países, el pleno reconocimiento de la soberanía e integridad territorial de cada uno y el establecimiento de una seguridad real a lo largo de su frontera compartida", afirmó Pigott.

El embajador israelí en Washington, Yechiel Leiter, quien dirigió la delegación de su país, dijo después de las conversaciones que es crítico asegurar la seguridad en Israel.

"Habrá altos y bajos, pero el potencial de éxito es grande", escribió Leiter en X.

En un comunicado, la delegación negociadora de Líbano afirmó que la tregua allana el camino hacia "una estabilidad duradera".

"La extensión del alto el fuego y el establecimiento de un canal de seguridad facilitado por Estados Unidos proporcionan un espacio vital de respiro para nuestros ciudadanos (...) y avanzan en una vía política hacia una estabilidad duradera", indicó.

"Basta de aventuras irresponsables al servicio de proyectos o intereses extranjeros", declaró el primer ministro libanés, Nawaf Salam, al referirse a Hezbolá durante una cena organizada por una Ong.

- Ataques en Líbano -

Pese al avance en las conversaciones en Washington, el ejército israelí envió órdenes de evacuación para la ciudad de Tiro, en el sur de Líbano, donde dice que hay infraestructura de Hezbolá.

Un corresponsal de la AFP informó de una serie de ataques, dos de ellos cerca de Tiro. Medios estatales dijeron que otro ataque tuvo como objetivo un centro gestionado por una Ong local cerca de un hospital.

El Ministerio de Salud libanés dijo que los ataques dejaron al menos 37 personas heridas, entre ellas seis trabajadores hospitalarios, nueve mujeres y cuatro niños.

También aseguró que tres paramédicos murieron y acusó al ejército israelí de "apuntar directamente" contra el centro del Comité Islámico de Salud en Haruf.

Por su parte, el ejército israelí informó que otro de sus soldados murió en el sur del Líbano, lo que eleva a 19 el número de militares israelíes muertos en enfrentamientos con Hezbolá desde principios de marzo.

"Solo hay mujeres, niños y ancianos acá", dijo Hafez Ramadan, un residente cerca al edificio atacado.

"La realidad en el terreno en Líbano es profundamente alarmante", dijo Imran Riza, coordinador humanitario para Líbano de Naciones Unidas.

"Ataques aéreos y demoliciones continúan a diario, con un saldo inaceptable de civiles e infraestructura civil", afirmó.