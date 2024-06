Jamaica llega a la Copa América para "hacer goles" y no como mero trámite

Las apuestas, que pagan mucho más por un triunfo sorpresa, ofrecen casi cinco veces lo invertido si gana en su debut. Y aunque Jamaica no tenga un gran historial futbolístico, promete complicarle la vida a sus rivales en la Copa América 2024 de Estados Unidos.

Como para entrar en sintonía con los equipos Conmebol, que a veces tienen problemas para armar sus planteles, los Reggae Boyz también han pasado aprietos. Leon Bailey, atacante del Aston Villa, no jugará por la selección, pese a que la Federación de Fútbol de Jamaica (JFF) ya lo había anunciado como uno de los 26 elegidos.

Craig Butler, padre y agente de Bailey, recordó que el jugador de la Premier League ya había avisado que se iba a tomar un descanso y que, pese a ello, la JFF lo anunció. Bailey, que había sido marginado desde marzo por presunta indisciplina, es un crítico de las autoridades futbolísticas de su país, a quienes acusa de falta de profesionalismo.

Y si bien no contará con su mejor figura, la vida sigue en Kingston y, como dice una de las canciones de su afamado artista, Bob Marley, "Don't worry about a thing, 'Cause every little thing gonna be all right" (No te preocupes por nada, que todo va a estar bien).

Además, a los Reggae Boyz no les ha ido mal sin él. Vienen de vencer 1-0 a República Dominicana y 3-2 a domicilio a Dominica, en la segunda fecha de las clasificatorias a la Copa del Mundo Norteamérica-2026.

Y antes, en marzo, lograron el tercer puesto en la última Liga de Naciones, lo que les entregó el cupo para la Copa América (20 de junio al 14 de julio)

-"Talentos ofensivos"-

Su entrenador, el islandés Heimir Hallgrímsson, confía en que las recientes victorias de su escuadra en las eliminatorias Concacaf para el Mundial 2026 sean un buen presagio de cara a la Copa.

"En los últimos partidos siempre hemos logrado marcar goles y, si nos fijamos en el equipo, vemos que Jamaica es rica en talentos ofensivos (...) estos muchachos pueden marcar goles con su velocidad, con sus habilidades", aseguró en una reciente entrevista al canal local CVM, difundida por la página de la JFF.

"El talento individual ya te dice que vas a marcar goles. Hay muchos goles en este equipo", consideró.

El atacante Shamar Nicholson (Clermont Foot 63, segunda división Francia), quien anotó ante República Dominicana e hizo un doblete ante Dominica; el mediocampista Bobby DeCordova Reid (Fulham FC, Premier League Inglaterra) y el delantero Demarai Grey (Al-Ettifaq Club, Arabia Saudita) son algunas de sus figuras.

"Pero también creo que, como unidad colectiva, lo estamos haciendo mejor mirando al futuro, a medida que el equipo juegue más tiempo junto", agregó el DT y exdefensor de 56 años.

Eso sí, los Reggae Boyz suelen sufrir con rivales de mayor jerarquía en su misma confederación, como México, con el que debutará el 22 de junio en el NRG Stadium de Houston por el grupo B. En los últimos cinco juegos que han tenido, han perdido en tres y empatado en dos.

También se cruzará en la etapa inicial con Ecuador, con el que ha caído por 1-0 en un amistoso en 2018; y con Venezuela, con quienes no se ha visto nunca.

Como invitados a las ediciones 2015 y 2016 los Reggae Boyz sucumbieron sin triunfos en la fase de grupos.

Mav/gfe

