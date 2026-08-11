Jamie Lee Curtis comanda su regreso a la televisión con "Newlyweds"

La oscarizada actriz Jamie Lee Curtis cumplió dos deseos con su nuevo proyecto televisivo "Newlyweds": ser jefa de una producción y volver al set de una serie de comedia

Protagonizada por Téa Leoni y Tim Daly, el sitcom que se estrena en octubre gira en torno al romance impulsivo entre una pareja de mediana edad que, sin saber mucho uno del otro y a pocos días juntos, deciden casarse en un acto de fe

Curtis, con un extenso currículo cinematográfico y televisivo, dijo que el sitcom filmado con varias cámaras le atraía al punto de haberle "rogado" a sus representantes por una oportunidad

"Me encanta cada parte de este trabajo. La coreografía con las cámaras, la idea de ensayar algo y trabajarlo y aprender los chistes e interpretarlos", dijo la actriz, que juntó esfuerzos con la guionista Gail Lerner ("Will & Grace") para materializar "Newlyweds"

La comedia le permitió a Curtis además asumir las riendas de un proyecto, algo que también anhelaba

"He querido ser una jefa toda mi vida", comentó tras leer el guion del episodio piloto junto al elenco de la serie en una presentación a los medios

"Llevo toda mi vida, literalmente, esperando poder plasmar mis ideas y traer lo que amo de mi trabajo al lugar donde lo hago. Llevo mucho, mucho tiempo haciéndolo sin ser jefa, y ahora lo soy, y me encanta"

Para Leoni y Daly, casados en la vida real, la serie también se trató de un regreso como pareja a la pantalla chica, luego de compartir escena en el drama político "Madam Secretary"

"Hemos hecho esto antes, y nos encanta, y queríamos pasar nuestros días juntos", dijo Daly, de 70 años

"Newlyweds" es parte del menú para los próximos meses que NBCUniversal reveló a los medios este lunes en Los Ángeles en la edición veraniega de su "Backlot Pass"

El evento ofreció además imágenes de "Crystal Lake", la precuela de la franquicia de terror "Viernes 13" que, protagonizada por Linda Cardellini, llegará a su plataforma Peacock también en octubre