Jarrett Stidham, quarterback de emergencia de Broncos, enfrenta a su exequipo en final de la AFC

DENVER (AP) — Si algún oponente está familiarizado con Jarrett Stidham, el mariscal de campo suplente de los Broncos de Denver son los Patriots de Nueva Inglaterra, quienes lo seleccionaron en 2019 para que fuera el suplente de Tom Brady

Cuando Josh McDaniels asumió el puesto de entrenador en jefe de los Raiders de Las Vegas, adquirió a Stidham para ser el reemplazo de Derek Carr durante dos años antes de firmar con Denver, donde fue el número dos de Russell Wilson, y luego quedó como el hombre de confianza de Bo Nix

Después de que McDaniels regresó a Nueva Inglaterra para su tercera etapa como coordinador ofensivo en el receso previo a la presente campaña, los Patriots estaban interesados en reencontrarse con Stidham, pero este eligió quedarse en Denver

Ahora, Nix ha quedado fuera de combate por una cirugía tras romperse el tobillo derecho en la jugada ganadora de Denver en tiempo extra contra Buffalo el fin de semana pasado. Y Stidham entrará en acción el domingo cuando los Broncos (15-3) reciban a Drake Maye y los Patriots (16-3) en el partido por el campeonato de la AFC

Nix fue integral para el éxito de Denver esta temporada —orquestó seis remontadas en el último cuarto o en tiempo extra y llevó a Denver a un récord de 12-2, el mejor de la NFL en duelos decididos por una sola anotación. Pero sus entrenadores y compañeros insisten en que están igualmente confiados en que Stidham puede llevarlos al Super Bowl

“Tenemos suerte de tenerlo porque no todos tienen un mariscal de campo esperando tan talentoso como Jarrett”, dijo el tackle derecho Mike McGlinchey

Aunque la directiva de los Patriots conoce bien a Stidham, el tackle defensivo Milton Williams no se anduvo con rodeos cuando se le preguntó qué sabía sobre el quarterback de sexto año que no ha lanzado un pase en dos años

“Nada. No voy a mentir”, dijo. “Nada. Vamos a ver las grabaciones de él y averiguar qué le gusta hacer. Pero no les gustó más que Bo, así que…”

Por supuesto, a ningún equipo le gusta más su mariscal de campo suplente que su titular, pero el entrenador de los Broncos Sean Payton insiste en que Stidham podría ser titular en varios otros equipos de la NFL

Stidham no tiene el currículum de Nix, pero no es un novato, dijo Christian González, cornerback de los Patriots

“Está en la NFL por una razón”, dijo González. “Creen en él, lo formaron, así que tenemos que prepararnos y estar listos para él. Ellos están en este juego por una razón también. Tienen muchas armas en el aspecto ofensivo”

Y podrían recuperar al corredor J.K. Dobbins tras una cirugía en un pie. Los Broncos promedian una yarda menos por acarreo y 29 yardas menos por partido desde que Dobbins se lesionó el 6 de noviembre. Su regreso podría aliviar mucho la carga sobre los hombros de Stidham

“Ha sido un gran corredor en esta liga durante mucho tiempo”, dijo Robert Spillane, linebacker de los Patriots. “Es un corredor duro que rompe tacleadas y hace acarreos grandes y explosivos. Si está ahí, simplemente tendremos que hacer un gran trabajo construyendo un muro y rodeando para derribar”

Maye tuvo una temporada de Jugador Más Valioso en su segundo año en la liga y el primero bajo la tutela de McDaniels. Pero ha tenido una postemporada desconcertante. Ha sido capturado 10 veces, con dos pases interceptados y seis pérdidas de balón, pero aún así ha vencido cómodamente a los Chargers y Texans

“Realmente impresionante”, dijo Payton. “Es extremadamente rápido y eso proviene obviamente de escapadas del bolsillo, pero puede correr. Tuvimos ese desafío hace una semana. Parece que cada tres semanas tienes ese reto de alguien de quien tienes que asegurarte de que tus presiones al bolsillo estén en punto”

La defensa de Denver lideró la liga en capturas con 68, pero enfrentó una escasez de recuperaciones hasta que recolectó cinco contra los Bills la semana pasada

Esa defensa y un buen juego terrestre podrían marcar una gran diferencia para Stidham mientras enfrenta a su antiguo equipo en el duelo más importante de una carrera que cuenta con apenas cuatro inicios y una victoria, el 31 de diciembre de 2023, contra los Chargers

“Estoy muy agradecido con Nueva Inglaterra por darme una oportunidad en esta liga, seleccionándome”, dijo Stidham, cuyos únicos entrenadores en jefe en su carrera en la NFL han sido McDaniels y Payton

Pero no fue una decisión difícil la primavera pasada cuando volvió a firmar con Denver por 12 millones de dólares durante dos años. Dijo que cree en Payton —“es bastante obvio que tiene el tren en la dirección correcta”—, en el entrenador de mariscales de campo Davis Webb y en el coordinador ofensivo Joe Lombardi. Además, realmente disfruta trabajar con Nix

“Sentí que en los últimos dos años que estuve aquí mejoré mucho”, dijo Stidham, quien tiene la oportunidad de demostrarlo este fin de semana

Un anfitrión sin favoritismo

Sin Nix, los Broncos no son favoritos en la final de conferencia. Los apostadores instalaron a los Patriots (8-0 de visitantes) como favoritos por cinco puntos

“Todo el mundo ha estado dudando de nosotros” todo el tiempo, dijo McGlinchey. “Ganamos 14 duelos y la gente dice que somos el peor primer preclasificado en la historia de los playoffs. Así que eso no es nada nuevo. ... Ciertamente somos un equipo que ha sido probado en batalla. Hemos manejado la adversidad en cada paso del camino y estamos increíblemente confiados en avanzar con nuestro equipo”

Lazos familiares

Christian Elliss, defensor de los Patriots, enfrentará a uno de sus hermanos por segunda vez esta temporada. Jonah Elliss, un linebacker, estará en el otro bando

Christian enfrentó a su hermano Kaden, de los Falcons de Atlanta, el 2 de noviembre. Este será el primer encuentro entre Christian y Jonah, y la sexta vez que los hermanos Elliss jueguen entre sí

“Es una gran bendición para nuestra familia”, dijo Christian. “Uno de nosotros va a ir al Super Bowl de una forma u otra. Así que estamos muy emocionados. Para mí, es un poco de charla amistosa... y tendremos una pequeña apuesta, y el perdedor será recordado para siempre”

