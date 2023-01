Jazzercise: el ejercicio de Jennifer Garner para fortalecer las piernas después de los 50

escuchar

A sus 50 años, Jennifer Garner sigue en tendencia. No solo por haber sido protagonista de algunas de las películas más recordadas hasta nuestros días, sino también por el estilo saludable que siempre ha promovido. Ahora, dejó ver la rigurosa rutina que le permite lucir su figura, incluso después haber sido madre de tres hijos con Ben Affleck.

En esta ocasión, la actriz permitió que sus seguidores de Instagram fueran testigos de cómo se ejercita. Con una música de inspiración para llevar el ritmo, que en este caso fue “Wings”, de Little Mix, la ganadora de un Globo de Oro dio una cátedra de la resistencia física. Su serie consistió en varios saltos a una elevada estructura. Si bien el primero no salió como esperaba, los dos siguientes fueron todo un éxito.

Jennifer Garner hizo una fuerte rutina de ejercicios

Entre sus indispensables, Jennifer suele hacer ejercicios fuertes, como el anterior, con algunos saltos a cajones de diferentes alturas. Recientemente, también compartió un entrenamiento al lado de Beth Nicely, entrenadora personal certificada por la NASM y fundadora de The Limit. La actriz dejó una broma al final de su publicación. “Si tus hijos llaman Jazzercise a tu entrenamiento y casi te mata completarlo, ¿tienes derecho a grabarte en vídeo y colgarlo para que les persiga cuando tengan cincuenta años?”, escribió Garner en Instagram.

Jazzercise es un programa de fitness basado en el baile de los años 80. En declaraciones consignadas por el medio Shape, Nicely, dio mayores detalles sobre el entrenamiento. De acuerdo con su perspectiva, la distancia que hay entre la caja de pilates, el punto de despegue y el aterrizaje supone un reto extra para ejercitar las piernas.

“El cajón de pilates es una gran altura para desafiar a Jen a ponerse en cuclillas más profundas”, aseguró. “Realmente utiliza sus glúteos, isquiotibiales y cuádriceps”.

En la publicación de su cuenta de Instagram dejó una demostración. Jenn salta en el cajón mientras sonríe, casi como si no le costara ningún esfuerzo. Sin embargo, más allá de que lo hace ver más sencillo para su audiencia, la entrenadora puntualizó que el ritmo cardíaco aumenta cuando se debe saltar más alto y luego volver a la posición de burpee, con el tronco del cuerpo.

Jennifer Garner comparte los secretos de su rutina de ejercicios

En cuanto a las posturas, porque no se ven rígidas, Nicely confirmó que a Jennifer le gusta añadirles dinamismo en sus saltos: “Está llena de alegría y siempre anima a todo el mundo, incluso a sí misma”.

¿Cómo empezar la rutina de ejercicios de Jennifer Garner?

Este tipo de ejercitación no puede ser abordado por todos. A decir de la también fundadora de The Limit, es importante no tener problemas con los movimientos de alto impacto. “Como entrenadora certificada por la NASM y especialista en ejercicios correctivos, puedo asegurar que saltar es esencial para la salud ósea. Los huesos necesitan ser estresados con el impacto para construir densidad, lo que te hace menos propenso a romperte un hueso o desarrollar osteoporosis”, agregó para el medio citado.

Como una recomendación para los principiantes, instó a comenzar con unos steps-ups alternados en una superficie baja. También se pueden practicar las sentadillas para generar fuerza antes de probar con ejercicios más fuertes.

