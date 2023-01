Jennifer Aniston lo practica. El método 15-15-15 que a los 53 años la mantiene en forma

escuchar

A sus 53 años, Jennifer Aniston, sigue marcando tendencia, no solo por haberse consolidado como una de las actrices más destacadas de Hollywood sino también por el estilo de vida saludable que lleva.

Lo cierto es que en varias ocasiones -entrevistas, red carpets, posteos en sus redes sociales- la actriz ha verbalizado lo importante que es para ella entrenar diariamente y llevar un plan de alimentación saludable que la haga sentirse bien. Entre sus indispensables diarios, la protagonista de Friends, resalta hábitos como: meditar, tomar mucha agua, mover el cuerpo y tener un buen descanso. No obstante, hace unos meses y en diálogo con la revista InStyle, Aniston comentó: “Tuve una lesión el otoño pasado y solo pude hacer Pilates, que me encanta. Pero me faltaba ese tipo de sudor de cuando uno entrena mucho. Por eso, voy a volver a mi método de 15-15-15, que combina cinta, elíptica y spinning por 15 minutos cada uno. Necesito algún tipo de movimiento, aunque sean solo 10 minutos al día en un trampolín”.

Entre los ejercicios que practica, la actriz incluye andar en bicicleta

El método 15-15-15: ¿qué tan efectivo es?

Nombrado por la actriz como una de sus maneras favoritas de entrenar. En verdad, este tipo de ejercitación de intervalos no es exclusivo de la actriz sino que existe desde hace mucho tiempo e incluso, tomó popularidad en las últimas décadas.

“Este tipo de ejercitación tiene diferentes maneras de ser abordado, puede ser un entrenamiento intercalado de corta, larga o mediana duración y también se le puede ir modificando la intensidad”, explica Santiago Kweitel (M.N. 93789), médico pediatra, deportólogo y director de la Diplomatura en Medicina Deportiva Pediátrica de la Universidad Favaloro. Además, destaca el profesional que este método de 45 minutos de duración lo que hace es “romper con la monotonía del entrenamiento continuo” y aparte, cuenta con el beneficio de que se pueden ir organizando las tandas de actividad física en diferentes momentos del día. “Si no podés hacer los 45 minutos de corrido podés realizar 15 min de máxima intensidad y los 30 min restantes en otro momento del día y de manera más leve”, enfatiza.

También puede servir para aquellos que no son seguidores de los tres tipos de ejercicios que hace Aniston -elíptica, cinta y bicicleta- ya que la ventaja de este método 15-15-15 es que la misma filosofía de entrenamiento se puede llevar a cabo con otras opciones aeróbicas como por ejemplo, saltar la cuerda, hacer power walk, correr al aire libre, hacer sentadillas o el tipo de ejercicio de cardio que se prefiera.

“Otro beneficio es que no requiere de mucho conocimiento técnico porque generalmente las tres opciones de aeróbico que se hacen permiten que tanto alguien que recién empieza a ejercitarse como también un amateur realicen el método fácilmente”, destaca Kweitel y hace énfasis en que este tipo de ejercicio es ideal para las personas sedentarias que desean comenzar a ejercitarse de a poco.

Lucy Gornall, entrenadora física y periodista, escribió una columna de opinión en Hello Magazine en la que detalló en primera persona cómo fue para ella probar el método 15-15-15. Tras haberlo practicado por una semana, Gornall redactó: “una de las mejores cosas de hacer solo 15 minutos de tres entrenamientos diferentes es que ayuda a evitar las lesiones de traumatismo constante, algo que puede convertirse en un problema si se practica el mismo entrenamiento una y otra vez, como le ocurre a las personas que hacen running”.

Explica el Dr. Kweitel que si uno desea tonificar más los músculos lo que necesita es combinar este método con un entrenamiento de fuerza para poder trabajar la masa muscular

Otra que se animó a probar el entrenamiento fue la editora de Fitness de la revista Woman’s Health, Bridie Wilkins, quien escribió que al poner en práctica el método se dio cuenta de que estaba tan acostumbrada a hacer rutinas de repeticiones y series en su usual entrenamiento de fuerza, que al probar la ejercitación de Aniston sintió que “el tiempo pasó volando”. “Diría incluso que se volvió casi meditativo ya que no tenía en qué pensar más que en pedalear o en poner un pie delante del otro”, reconoció.

En cuanto a las ventajas de esta práctica añade el Dr. Kweitel, que al tratarse fundamentalmente de ejercicios de cardio, es ideal para personas que buscan controlar el peso y disminuir el tejido adiposo. No obstante, advierte que “si uno quiere estar saludable y tonificar más los músculos lo que necesita es combinar este método con un entrenamiento de fuerza” para poder trabajar la masa muscular.

Por último, en relación a si hay restricciones, el profesional explica que siempre y cuando se esté sano y no tenga ningún tipo de lesión ni problema discapacitante no hay grandes contraindicaciones para este método.