Jefe de la ONU, "muy preocupado" por la reanudación de ataques de rebeldes hutíes en el mar Rojo

El secretario general de la ONU está "muy preocupado" por la reanudación de los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, contra barcos en el mar Rojo, que amenaza con "agravar las tensiones regionales", indicó el viernes su portavoz.

Antonio Guterres "está muy preocupado por la reanudación de los ataques de los hutíes contra buques comerciales en el mar Rojo y las amenazas renovadas contra la navegación marítima", declaró Stéphane Dujarric en un comunicado, en el que instó a los hutíes a evitar cualquier nueva acción que conduzca a una escalada.

Los ataques reivindicados el jueves por los hutíes contra dos petroleros saudíes "amenazan con agravar las tensiones regionales y ampliar el ciclo de escalada, con el riesgo de arrastrar a Yemen al conflicto regional", añadió.