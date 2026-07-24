Marco Rubio le responde a Daniel Ortega en Nicaragua: “La administración Trump no se quedará de brazos cruzados”

La administración de Donald Trump reaccionó al anuncio de Daniel Ortega sobre el futuro del sistema electoral en Nicaragua con un mensaje de rechazo y nuevas advertencias diplomáticas. El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que Washington no permanecerá sin actuar frente a lo que considera un aumento de la represión política y una situación que afecta la estabilidad regional.

Marco Rubio pide aislar a Nicaragua tras el anuncio de Daniel Ortega sobre las elecciones

A través de una publicación en redes sociales, Rubio sostuvo que la decisión de eliminar la competencia electoral evidencia, según la posición estadounidense, que el gobierno de Ortega y Rosario Murillo dejó de buscar cualquier legitimidad basada en el voto ciudadano. También aseguró que la medida refleja temor frente a la voluntad popular.

El mensaje de Marco Rubio tras lo dicho por Daniel Ortega sobre eliminar las elecciones en Nicaragua X @SecRubio

“La administración Trump no se quedará de brazos cruzados mientras la dictadura de Murillo-Ortega profundiza la represión en el país y fabrica inestabilidad que amenaza la seguridad nacional de EE.UU.”, aseguró el secretario de Estado. “El compromiso de Ortega de abolir las elecciones en Nicaragua demuestra su cobardía”, agregó.

Para EE.UU., la evolución política en Nicaragua trasciende el plano interno. La administración Trump sostuvo que el escenario generado por el gobierno nicaragüense tiene implicancias para la seguridad nacional del país norteamericano y para el equilibrio democrático en el continente.

En un comunicado, Rubio pidió a la comunidad internacional que contribuya a aislar al gobierno nicaragüense y sostuvo que Managua no puede esperar mantener relaciones normales mientras elimina la competencia electoral. También señaló que los ciudadanos nicaragüenses deben conservar el derecho de elegir libremente a sus autoridades mediante elecciones.

“La declaración de Daniel Ortega de que bajo la dictadura de su familia Nicaragua jamás volverá a celebrar elecciones deja al descubierto su verdadera naturaleza autoritaria”, dijo Rubio. Desde la perspectiva estadounidense, la eliminación de esos procesos representa un alejamiento de los principios democráticos compartidos en la región.

El secretario de Estado Marco Rubio señaló que el régimen de Ortega y Murillo representa una amenaza directa para la estabilidad regional y la seguridad nacional de EE.UU. Yves Herman - Pool Reuters

Daniel Ortega afirma que Nicaragua no volverá a celebrar elecciones

Las declaraciones que originaron la respuesta de Washington fueron realizadas por Daniel Ortega durante el acto por el 47° aniversario de la Revolución Sandinista, celebrado el 19 de julio en Managua. Durante su discurso, el mandatario calificó a sus adversarios como “golpistas” y “vendepatrias”.

“Ya quisieran ellos ganar elecciones para hacer riales (sic) —ganar dinero— con las escuelas. Pero que se olviden, aquí no volverá a haber elecciones“, dijo Ortega. “No volverán a haber elecciones para que por ahí intenten ellos atrapar el gobierno, atrapar el poder“, agregó.

El mandatario nicaragüense anunció que impulsará nuevas leyes junto con la Asamblea Nacional para impedir que sectores opositores, según su interpretación, reciban financiamiento extranjero con fines políticos. El anuncio se produjo en un contexto marcado por las sanciones económicas impuestas meses antes por Washington.

Fin de la democracia: Ortega dijo que "no volverá a haber elecciones" en Nicaragua

Sanciones de EE.UU. contra familiares de Ortega y empresas de oro de Nicaragua

Como parte de su política, el Departamento del Tesoro, mediante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), anunció el 16 de abril un nuevo paquete de sanciones dirigido al sector aurífero de Nicaragua. Las medidas alcanzaron a varias compañías vinculadas a la actividad minera y a personas relacionadas con el gobierno.

Entre los sancionados figuran:

Maurice Facundo Ortega Murillo, hijo de Daniel Ortega y Rosario Murillo

Daniel Edmundo Ortega Murillo, hijo de Daniel Ortega y Rosario Murillo

Santiago Hernán Bermúdez Tapia, viceministro de Energía y Minas de Nicaragua.

Feiwu Bian, presidente y representante legal de la empresa de oro nicaragüense Zhong Fu Development S.A. Fue identificado como uno de los individuos involucrados en la ocupación de una planta propiedad de una empresa estadounidense.

Aníbal Vladimir Matus Buitrago, actúa como representante legal de Zhong Fu Development S.A. y también participó en la ocupación de la planta propiedad de inversores de EE.UU.

Nelson Francisco Sobalvarro, representante legal de la empresa Comintsa.

Lester Matus Tamariz es un abogado y notario público cuyos servicios facilitaron y agilizaron la entrega de concesiones mineras a la empresa Zhong Fu.

Según EE.UU., la industria del oro constituye una fuente de recursos utilizada para sostener la estructura política del gobierno nicaragüense. Las empresas incluidas en la lista son:

Exportadora de Metales Sociedad Anónima (EMSA)

Grupo Minero Xiloa S.A.

Zhong Fu Development S.A.

Santa Rita Mining Company S.A.

Thomas Metal S.A.

Nicaragua Xinxin Linze Mineria Group S.A.

Brother Metal S.A.

Las disposiciones incluyen el congelamiento de activos bajo jurisdicción estadounidense, restricciones para realizar operaciones financieras y la posibilidad de aplicar consecuencias a entidades extranjeras que mantengan transacciones relevantes con los sancionados. También se autorizó un período limitado para finalizar determinadas operaciones comerciales con una de las empresas alcanzadas.