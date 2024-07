Jennifer Aniston estalló contra J.D. Vance por su comentario contra Kamala Harris sobre las “mujeres sin hijos”

Escuchar

La actriz norteamericana Jennifer Aniston se manifestó contra los dichos del candidato a vicepresidente por el partido republicano, J.D. Vance. Hace unos años, el político atacó a la precandidata Kamala Harris por no tener hijos, en un intento por desacreditar a las medidas del gobierno. Ahora, la famosa reflotó esos comentarios.

Qué dijo Vance para enfurecer a Jennifer Aniston

En 2021, cuando J.D. Vance era candidato a senador por el estado de Ohio, este se presentó en el programa de Tucker Carlson. “En este país estamos efectivamente gobernados a través de los demócratas, a través de nuestros oligarcas corporativos, por un grupo de ‘señoras de los gatos’ sin hijos que se sienten miserables con sus propias vidas y las decisiones que han tomado y por eso quieren hacer miserable al resto del país también”, dijo el político durante la emisión.

En esa primera declaración apuntaba en general contra el gobierno, pero en una segunda parte puntualizó: “Es solo un hecho básico. Si miras a Kamala Harris, todo el futuro de los demócratas está controlado por personas sin hijos. ¿Y cómo tiene sentido que hayamos entregado nuestro país a personas que realmente no tienen un interés directo en él?”

La actriz conocida por la serie Friends se cruzó con el recorte de ese momento televisivo y lo subió en una historia de su Instagram. “Realmente no puedo creer que esto venga de un potencial vicepresidente de los Estados Unidos”, indicó en el posteo.

“Lo único que puedo decir es: Sr. Vance, rezo para que su hija tenga la suerte de tener sus propios hijos algún día. Espero que no necesite recurrir a la fertilización in vitro (IVF, por sus siglas en inglés) como segunda opción. Porque también estás tratando de quitarle eso a ella”, contraatacó.

Fertilización: el tema que divide a la actriz y el político

Aniston tiene 55 años. En 2022 le contó a la revista Allure que entre sus 30 y 40 pasó por un momento difícil cuando intentó ser madre. “El camino de tener un bebé fue todo un reto para mí”, explicó y detalló que durante mucho tiempo especuló con el momento indicado para dar el paso hasta que comenzó con la fertilización in vitro. “Habría dado cualquier cosa si alguien me hubiera dicho: ‘Congela tus óvulos. Hazte un favor´. Simplemente no lo piensas. Así que aquí estoy hoy. El barco ya zarpó”, argumentó.

Durante varios años la actriz se vio sometida al interrogatorio público que cuestionaba si no quedaba embarazada por motivos laborales. “Dios no permita que una mujer tenga éxito y no tenga un hijo. Y que la razón por la que mi marido me dejó, por la que rompimos y terminamos nuestro matrimonio, fue porque yo no quería darle un hijo. Eran mentiras absolutas. A estas alturas, no tengo nada que ocultar”, señaló Aniston.

Mientras la actriz milita a favor que las mujeres puedan realizar la IVF, Vance se encuentra en la vereda opuesta. En junio de 2024, el Congreso de Estados Unidos tuvo que votar el proyecto de ley para que se establezca el acceso nacional a la fertilización in vitro. Quien ahora es candidato a vicepresidente fue uno de los republicanos que se opusieron a la normativa.

