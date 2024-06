Juneteenth: qué es y por qué se celebra este feriado en junio en Estados Unidos

Escuchar

El lunes 19 de junio se celebrará en Estados Unidos el Juneteenth, que conmemora el fin de la esclavitud en ese país. Los orígenes de la festividad se remontan a 1865, cuando las Tropas de la Unión llegaron a Galveston para cumplimentar la Proclamación de Emancipación, que declaraba la libertad para los esclavos en Texas. Se trata de la tercera celebración oficial, dado que el Congreso estadounidense lo declaró como feriado federal en 2021.

El Juneteenth obtuvo su nombre por la combinación de palabras June (junio) y nineteenth (diecinueve). Algunos habitantes lo consideran como el “segundo Día de la Independencia”. A pesar de que es una festividad formal relativamente nueva, las comunidades afroamericanas de EE.UU. la han celebrado durante más de 150 años para rendir homenaje al 19 de junio de 1865, cuando el mayor general Gordon Granger informó en Texas que la Guerra Civil había terminado, al igual que la esclavitud.

Archivo - Julien James carga a su hijo, Maison, de 4 años, quien sostiene una bandera panafricana, durante una conmemoración del Juneteenth el 18 de junio de 2022 en Leimert Park en Los Ángeles. (AP Foto/Damian Dovarganes, Archivo)

La primera celebración atribuida al Juneteenth ocurrió en 1866, tan solo un año después del aviso de Granger. No obstante, para 1872 ya se había convertido en una gran fiesta texana. Las iglesias negras y los grupos comunitarios de Houston hicieron una colecta para comprar un terreno de cuatro hectáreas donde construir el Parque de la Emancipación, lugar oficial para rendir homenaje a la fecha. Durante los años siguientes, los asistentes crearon fuertes vínculos de amistad y fomentaron su participación activa en los procesos políticos del país, explicó la historiadora Le’Trice Donaldson a Caller Times.

El Juneteenth se convirtió en feriado oficial en 2021, pero las comunidades afroamericanas lo celebran desde 1865 Juneteenth.com

El 1º de enero de 1980, Juneteenth se convirtió en feriado estatal de Texas gracias a Al Edwards, un legislador afroamericano. La aprobación de su proyecto convirtió a la festividad en la primera de emancipación que tuvo reconocimiento oficial. Desde entonces, Edwards luchó por establecer la celebración en todo el territorio estadounidense, lo que sucedió en 2021, según detalla el sitio oficial del gobierno de EE.UU.

¿Cómo se celebra el Juneteenth?

Las primeras conmemoraciones incluían oraciones y reuniones familiares. Luego, las personas que habían sido esclavizadas, junto con sus familiares, organizaron peregrinaciones anuales a Galveston. Con el paso de los años, la manera de celebrar ha evolucionado. Actualmente, los estadounidenses realizan fiestas íntimas en sus casas o patios, aprovechando la temporada estival, donde la comida es un requisito indispensable.

No obstante, muchas ciudades del país aprovechan la ocasión para festejar en grande con desfiles, festivales de música y hasta fuegos artificiales, como Atlanta y Washington DC. Los primeros feriados oficiales se vieron limitadas debido a la pandemia por Covid-19, sobre todo en 2021. En algunos lugares se intensificaron los planes recién el año pasado y se espera que en 2023 sean todavía más grandes, anticipó The New York Times.

Johnnie Alston dirige la Unidad de Marcha All-Stars de Baltimore por la avenida Auburn en Atlanta, Georgia, durante un desfile del Juneteenth el sábado 19 de junio de 2021 (AP Foto/Ben Gray)

Los días festivos federales de Estados Unidos 2024

El sitio oficial del gobierno de Estados Unidos tiene el calendario de los días feriados federales. Si el día de celebración cae en domingo, la jornada libre se trasladará al lunes siguiente, pero si cae un sábado se moverá al viernes.

Las festividades que ya se celebraron en EE.UU. en 2024:

Año Nuevo: como en todo el mundo, con algunas variaciones en el horario, el 1º de enero se celebra el inicio de otro año.

Día de Martin Luther King, Jr.: esta fecha se celebra el tercer lunes de enero. Este año cayó el 15 de enero, justamente el día del cumpleaños del activista.

Día de los Presidentes: este día feriado es cada tercer lunes de febrero. Este año fue el 19 de febrero de 2024.

Día de la Conmemoración de los Caídos: mejor conocido como Memorial Day, se celebra el último lunes de mayo, que cayó el 27.

Los próximos feriados en EE.UU. en 2024:

“Juneteenth” o Día de la Liberación: se celebra cada 19 de junio y el nombre de este feriado nace de la combinación de las palabras june (junio) y nineteenth (decimonoveno), que conmemora el fin de la esclavitud en Estados Unidos.

(junio) y (decimonoveno), que conmemora el fin de la esclavitud en Estados Unidos. Día de la Independencia : se celebra cada 4 de julio.

: se celebra cada 4 de julio. Día del Trabajo: en Estados Unidos, este día feriado federal se celebra el primer lunes de septiembre, es decir, será el 2.

Día de la Raza: el segundo lunes de octubre se celebra el Día de la Raza o también llamado Columbus Day , que conmemora la llegada de Cristóbal Colón a las costas del Nuevo Mundo. En 2024, caerá el día 14.

, que conmemora la llegada de Cristóbal Colón a las costas del Nuevo Mundo. En 2024, caerá el día 14. Día de los Veteranos : se celebra anualmente el 11 de noviembre y se honra a los que han servido en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

: se celebra anualmente el 11 de noviembre y se honra a los que han servido en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Día de Acción de Gracias: esta fecha tan esperada por muchos se celebra el cuarto jueves de noviembre, es decir, el día 28.

Navidad: cada año, esta fiesta de significado religioso se celebra cada 25 de diciembre.

Es importante que tanto empleadores como trabajadores establezcan en el contrato laboral que estos días no serán laborales y que contarán con su pago correspondiente por tratarse de un mandato federal.

