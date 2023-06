Se conocieron en Texas, se casaron, pero cuando él recibió la visa tuvo una actitud extraña que ella no esperó

escuchar

Cuando una mujer conoció a un chico de Texas en 2015, enseguida quedó embelesada por su carisma. Por eso, tras un tiempo de relación, ambos se trasladaron de Estados Unidos a Australia, donde se casaron en una boda de cuento de hadas. Sin embargo, la felicidad de ella se esfumó junto a su marido en enero de 2021, cuando después de una noche de celebrar que le habían dado la visa australiana, llegó a su casa y vio que no había rastro de su esposo ni de sus cosas: “Intenté encontrar nuestras cuentas de inmigración, me habían bloqueado todo. Mis tarjetas de crédito estaban al límite, mi teléfono estaba bloqueado y no recibía ninguna llamada o mensaje”.

Isabelle Glastonbury, que ahora tiene 31 años, conoció a su exesposo en Dallas, según contó al Daily Mail Australia. Tras un tiempo de salir, se fueron a Australia y celebraron su gran boda en Boathouse de Palm Beach, por unos 50.000 dólares que pagaron los padres de ella. No obstante, narró, luego comenzaron a aparecer señales de las que no fue consciente hasta que su esposo la abandonó.

Michael, como dijo que se llamaba, se volvió distante, con desapariciones por la noche. De acuerdo con Isabelle, días antes de que ya no supiera de él, este le dijo que deseaba que se trasladaran a Queensland, compraran una casa y formaran una familia.

Isabelle empezó a salir con su amigo de la infancia y ambos tienen un hijo Instagram/Isabelle Glastonbury

Todos esos sueños se acabaron en enero de 2021, cuando después de una cena para celebrar que le habían dado la visa australiana a Michael, a dos años y cuatro meses de solicitarla en una tarifa financiada por los padres de Glastonbury, esta llegó a su casa y se dio cuenta de que el 90% de las cosas de su pareja ya no estaban. Luego, mientras intentaba descifrar lo que ocurría, entró a sus cuentas de inmigración, pero ya no tenía acceso. Además, sus tarjetas de crédito estaban sobregiradas, con su teléfono bloqueado.

Durante un mes se preguntó la razón por la que su esposo, de 29 años, la había abandonado sin decirle una palabra. Nadie sabía dónde estaba. Él dejó plantados a sus amigos comunes, al padrino de su boda y a su propia familia. “No sé cuál era su plan, nada de eso tenía sentido”, afirmó la mujer: “Creo que nos casamos, lo superó y no se atrevió a decirme nada a la cara, pero quería quedarse en Australia”.

Según Isabelle, el Departamento de Inmigración y Protección de Fronteras hizo poco por rechazar el visado de Michael tras su desaparición: “Mucha gente lo denunció y no pasó nada. Tengo un gran problema con la situación de los visados, literalmente, las personas pueden irse y no tener repercusiones ni verse obligadas a rendir cuentas”.

Finalmente, se divorciaron hace un año. La única vez que se volvieron a encontrar fue en febrero de 2021, cuando él le dio una explicación vaga en la que le aseguró que “debía estar soltero”, pero el tiempo demostró que no fue así: “El otro día mi amiga me dijo que Michael se había casado de nuevo, casi un año después de nuestro divorcio oficial”, contó Glastonbury al Daily Mail. “Era mi mejor amigo (...), pero engañaba a todo el mundo, incluso a mí”.

Isabelle encontró el amor nuevamente en su amigo de la infancia Instagram/Isabelle Glastonbury

Al igual que su exesposo, Isabelle cambió de página y reanudó su relación con un amor de la infancia. Hace unos meses le dio la bienvenida a su primer hijo. ”Estoy bien, hace tiempo que quería compartir mi historia porque nunca piensas que te va a pasar a ti hasta que ocurre”, agregó. A su vez, dio un consejo para que nadie repita sus errores: “No se ceguen, porque estoy segura de que podría haber visto las señales antes de que esto ocurriera y simplemente lo ignoré, nunca conoces realmente a la persona con la que duermes”.

