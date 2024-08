Kamala Harris sigue liderando las encuestas frente a Trump: ¿podrá sostener esa ventaja hasta las elecciones?

NUEVA YORK.- Kamala Harris terminó un mes extraordinario.

En ese breve tiempo, transformó por completo las elecciones presidenciales de 2024. Lidera la mayoría de las encuestas nacionales y de los estados en disputa, y las señales reales del entusiasmo por su candidatura están por todas partes, desde estadios llenos hasta contribuciones de campaña que baten récords.

Todo esto era difícil de imaginar antes de que el presidente Joe Biden se retirara de la carrera, cuando la mayoría de los estadounidenses tenía una opinión desfavorable de ella. Su anterior campaña presidencial no fue bien. En todo caso, su historial en la política nacional la cargó con un considerable lastre, incluido un papel destacado en la política de inmigración en la administración Biden y una serie de pronunciamientos políticos impopulares en su última campaña presidencial.

Pero Harris cambió su suerte de todos modos, y rápidamente. Claramente, muchos estadounidenses no tenían una opinión muy positiva de ella, y después de un mes de discursos bien pronunciados y apariciones optimistas en el centro de atención nacional, logró presentarse de otra manera frente al país. Ahora, más votantes de los estados decisivos dicen tener una opinión favorable de ella que desfavorable, lo que no es poca cosa en un país hastiado y dividido.

Pero este extraordinario cambio de rumbo no se debió sólo a Harris. También se debió a la inmensa insatisfacción de los votantes con una revancha entre Biden y Trump, que había provocado ansiedad y consternación a millones de personas. En un instante, la candidatura de Harris ofreció a estos votantes lo que habían estado anhelando: algo nuevo, diferente y más esperanzador que esa temida revancha. Destapó años de entusiasmo demócrata reprimido. Permitió que Harris recupere la alegría.

Como resultado, se convirtió en una suerte de candidata del cambio. No, no representa un cambio de política o de partido, pero representa la promesa de un nuevo comienzo. También convirtió a Donald Trump en algo así como un candidato del statu quo, o incluso del pasado: no del statu quo político, sino el candidato de una década polémica y agotadora de la vida política estadounidense.

Esto fue suficiente para darle a Harris una ventaja de cara a su convención. Si la historia sirve de indicio, su ventaja podría ampliarse aún más en la próxima oleada de encuestas, que se realizarán después de que decenas de millones de personas vieran su discurso televisado a nivel nacional en el cierre de la convención demócrata del jueves pasado.

Que esa ventaja dure hasta noviembre dependerá, en parte, de las respuestas a estas preguntas:

¿Es esto sólo un rebote?

Harris causó una buena impresión, pero ¿dejó una impresión duradera?

Si hay un riesgo en sus cifras actuales, es que esté viviendo un “rebote” en las encuestas, un subidón político de azúcar, alimentado por una cobertura mediática positiva pero insostenible.

Estos rebotes en las encuestas son comunes tras los debates o las convenciones, y el último mes de Harris tuvo varios de esos eventos. Se benefició de múltiples acontecimientos que le permitieron disfrutar de la atención nacional: su entrada en la carrera, la aceptación demócrata de su candidatura, su elección como vicepresidenta. Después vino la convención demócrata, un ejemplo clásico de un rebote impulsado por los medios.

Como su nombre lo indica, los rebotes no suelen durar. Pero a veces, los rebotes reconfiguran permanentemente la carrera. Por ejemplo, la elección presidencial de 1992 cambió para siempre con la convención demócrata, cuando un Bill Clinton impopular pero aún poco definido unificó a un partido dividido y ayudó a sacar a Ross Perot de la carrera (regresó a la contienda meses después).

Si la posición de Harris se mantiene en gran medida después de que se apague la atención, la siguiente pregunta es si su apoyo será lo suficientemente resistente como para soportar las dificultades que se avecinan. Hasta ahora, no ha enfrentado ninguna adversidad real en la campaña: no hubo errores graves, noticias difíciles ni artículos de investigación contundentes. En algún momento, es de esperar que esto cambie; normalmente sucede.

Esto es lo que sabemos: las opiniones de Harris no están escritas en piedra. Una encuesta de CBS News antes de la convención encontró que solo el 64 por ciento de los votantes registrados dijeron que sabían lo que ella representaba. Eso es lo que le presentó la oportunidad de redefinirse a sí misma durante el último mes. También significa que no es seguro asumir que su posición sea duradera.

¿Puede Trump redefinir a Harris?

Harris no solo mejoró su posición en el último mes; Trump y los republicanos no lograron definirla de manera negativa.

Esto es un poco de lo que los republicanos y Trump han intentado:

Es una contratada del D.E.I. (diversidad, equidad e inclusión)

Hace poco que se convirtió en negra

Es la camarada Kamala: una comunista radical

Se ríe como una lunática

Es “kama-kameleon”, cuyas posiciones cambian según su entorno

Apodo: Kamabla (creo que se supone que se pronuncia “Kama-blah”, como en “ella es... bla”)

Apodo: KamalaCrash (hace que los mercados colapsen)

Sus multitudes son generadas por IA

Es falsa y canadiense

No es inteligente

Ninguna de estas parece haber funcionado hasta ahora. ¿Por qué no? Vale la pena dividirlas en algunas categorías.

Ataques personales. En su mayor parte, no han tenido éxito. Hay una razón obvia: estos ataques no atacan realmente su integridad. No hay ningún escándalo ni acusación de que ella sea parte del “pantano” de la política. Para ser franco: no hay realmente una razón para mostrarla desagradable como persona, dejando de lado lo que pueda pensar de su política. La percepción de un historial limpio es algo muy importante en la era cínica actual. Es especialmente importante contra Trump, que se alimenta de la sensación de un sistema roto y corrupto que cuida de las élites, no del interés público. Si hubo una oportunidad perdida en la reciente convención, puede haber sido que Harris no se basó más sobre esto, prometiendo enfrentarse a la corrupción, el poder corporativo y los intereses especiales en Washington.

Ataques basados en temas. Estos han ganado más fuerza, pero no mucho. En las últimas encuestas del New York Times/Siena College, menos de la mitad de los votantes de los estados en disputa dijeron que Harris era “demasiado liberal o progresista”, a pesar de que llevó adelante una campaña presidencial de tendencia izquierdista hace cinco años. Una razón por la que la “camarada Kamala” no ha tenido éxito: Harris no es una heroína de la izquierda activista, como Elizabeth Warren o Bernie Sanders. Ella adoptó muchas posiciones progresistas en 2019, pero lo hizo para ganarse el apoyo de la izquierda, no porque sea su defensora natural. De hecho, su campaña fue criticada por no defender claramente nada.

El candidato republicano a la presidencia Donald Trump habla durante la conferencia de la Asociación de la Guardia Nacional, el lunes 26 de agosto de 2024, en Detroit. (AP Foto/Paul Sancya) Paul Sancya - AP

Ataques a su coherencia. El público puede no verla como la camarada Harris, pero sí ve el caso de “Kama-kameleon”. Una mayoría de los votantes en las últimas encuestas del Times/Siena coincidieron en que ella cambia de postura en los temas más importantes. Hay vulnerabilidad aquí, pero “cambia de postura” no suele ser el ataque más potente. Se necesitan circunstancias especiales para que un “cambio de postura” haga descarrilar una candidatura, como cambiar de postura de una manera que socave la credibilidad del mensaje central de un candidato. Los republicanos parecen saberlo, y han adoptado un enfoque diferente, afirmando que sus opiniones de 2019 sobre el fracking, la inmigración y otros temas representan sus opiniones “reales” sobre los temas.

Ataques a su raza y género. Después de llamar inicialmente a Harris una contratación del D.E.I. y cuestionar su identidad racial, Trump ha dejado de lado los ataques basados en la identidad. Y curiosamente, rara vez ha sido atacada de una manera que parezca centrada en su género. El comentario sarcástico sobre su risa es una excepción, pero no una que haya tenido eco. Ni siquiera sus críticos dicen que sea “estridente” o “desagradable”, como se ha dicho de algunas candidatas presidenciales anteriores. ¿Por qué no se han recibido este tipo de ataques? Probablemente eso merezca un artículo por sí solo, y hay muchas explicaciones posibles, incluidas algunas sexistas, como que la sonrisa de Harris y su campaña “alegre” se ajustan a las expectativas sociales para las mujeres. Cualquiera que sea la explicación, estos ataques no son centrales para la campaña de Trump, al menos por ahora.

Ataques por no representar realmente el cambio. En los últimos días, ha habido una nueva línea de ataque: ella es simplemente más de las mismas políticas fallidas de la administración Biden-Harris. Hasta ahora no hay un apodo gracioso ni un titular del New York Post que acompañe a este ataque, pero su importancia es obvia. A diferencia de los otros, va al corazón de su fortaleza inicial en la campaña: la noción de que representa el cambio. En las últimas encuestas de Times/Siena sobre los estados indecisos, la mitad de los votantes dijeron que Harris traería “el tipo de cambio adecuado” para el país, un poco más de los que dijeron lo mismo sobre Trump. El hecho de que la fuerza de Harris se base en terreno firme depende en parte de por qué, exactamente, los votantes estaban tan insatisfechos con Biden y el estado del país. Ha sido una pregunta central durante todo el ciclo, e incluso sin Biden en la cima de la lista, todavía tiene el potencial de decidir la elección.

Por Nate Cohn

The New York Times

The New York Times